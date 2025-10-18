Un Escouminois dans nos écrans

Avez-vous cru apercevoir un visage familier dans la série Indéfendable la semaine dernière ? C’est fort possible puisque Matt Tremblay, originaire des Escoumins, y a interprété un détenu impatient.

Ce nouveau défi télévisuel était une belle surprise pour celui qui, entre Montréal, New York et sa Côte-Nord natale, continue de tracer son chemin dans le monde du jeu.

Matt Tremblay n’en revient toujours pas. « C’est un beau cadeau », confie-t-il à propos de son rôle dans Indéfendable, une série quotidienne parmi les plus suivies au Québec.

L’acteur escouminois y incarne un détenu au tempérament explosif. « L’étiquette des méchants ou des baveux, c’est vraiment un beau challenge de jeu parce que c’est loin de moi », dit-il en entrevue avec Le Haute-Côte-Nord.

Après sa participation à STAT en 2022, Matt s’est retrouvé à nouveau « au bon endroit, au bon moment ». « C’est une expérience 400 % positive. C’est aussi trois confirmations pour moi : je sais un peu ce que je fais, j’ai quand même ma place et je trippe », se réjouit-il.

Le tournage de Indéfendable a été pour lui une véritable immersion dans les « grosses ligues » de la télévision.

« Une quotidienne, c’est un train qui va vite. Tu te lèves à 5 h, tu passes au maquillage, tu répètes tes lignes, et tout s’enchaîne. Il n’y a pas de place à l’erreur », raconte-t-il, encore enthousiaste par l’expérience. « C’était magique. J’ai encore de la misère à croire que ça m’est arrivé. »

Sur le plateau, il a côtoyé plusieurs acteurs d’expérience, dont Mathieu Baron et Sébastien Delorme. « Ce sont des gens généreux et professionnels. Tout le monde travaille ensemble, et ça crée une belle camaraderie. C’est comme une famille qui t’accueille », souligne-t-il.

Même s’il ne sait pas encore si son personnage reviendra à l’écran, l’acteur voit cette expérience comme une carte de visite importante. « Une apparition dans une série comme Indéfendable, c’est un peu comme une carte d’affaires pour les directeurs de casting », explique l’Escouminois qui espère que cette visibilité lui ouvrira de nouvelles portes.

Danseur, cascadeur, chanteur et comédien, Matt Tremblay mène une carrière aussi diversifiée qu’internationale. Il a notamment participé à des tournages aux États-Unis, dont les séries Poker Face et The Penguin (où il a joué avec Colin Farrell), et collabore à divers projets derrière la caméra.

Sentiment d’appartenance

Malgré un horaire chargé et une vie partagée entre le Québec et New York, il reste profondément attaché à sa région.

« Chaque fois que je reviens aux Escoumins, il y a toujours quelqu’un pour me dire : “Je t’ai vu à la télé!” », raconte-t-il avec un large sourire. « Ça me touche énormément, parce que c’est pour eux, le public, qu’on le fait. »

L’artiste espère aussi, à long terme, contribuer au développement culturel de la Côte-Nord. « Amener des tournages par chez nous, c’est un rêve. Mais il faut des infrastructures, des budgets. C’est complexe, mais pas impossible », dit-il, souhaitant inspirer la relève régionale.

Le « p’tit gars des Escoumins » savoure le moment présent, conscient que son parcours atypique en inspire plusieurs. « Je me considère chanceux, mais je travaille fort pour que ça continue. Et si je peux montrer aux jeunes qu’on peut venir d’ici et réussir, je suis heureux. »

Matt Tremblay des Escoumins a aussi participé à la série Antigang sur les ondes de Radio-Canada. On ne l’a pas encore vu à l’écran. Photo courtoisie