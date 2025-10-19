Un 5e mandat pour Micheline Anctil à la mairie de Forestville

Réélue par acclamation pour un cinquième mandat, Micheline Anctil poursuivra son engagement à la tête de la Ville de Forestville.

La mairesse a été réélue sans opposition à la suite de la période de mise en candidature qui s’est terminée le 3 octobre. L’élue, qui entame un cinquième mandat consécutif, voit dans cette réélection une marque de confiance de la population.

« Je pense que la majorité des citoyens sont satisfaits du travail que nous faisons. Je vois cette réélection comme un mandat de confiance, mais aussi de responsabilité », affirme-t-elle en entrevue avec Le Haute-Côte-Nord.

Le nouveau conseil municipal, également élu sans opposition, comptera deux nouveaux visages : Joany Hovington et Jean Brousseau. La mairesse se réjouit de cette diversité qui, selon elle, favorise des débats complets et des décisions éclairées.

« Nous avons un bel équilibre entre hommes et femmes, entre jeunesse et expérience. Ce qui m’importe le plus, c’est que les gens s’impliquent pour les bons motifs : le bien commun », Micheline Anctil.

Les grands chantiers

Parmi les priorités, Micheline Anctil entend poursuivre plusieurs dossiers déjà amorcés, notamment celui du traversier entre Forestville et Rimouski, qu’elle qualifie de « dossier numéro un ».

« La population le réclame, et pas seulement à Forestville. C’est un enjeu régional qui touche l’Est-du-Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons un armateur intéressé, mais il faut maintenant un appui financier du gouvernement », précise-t-elle.

La mairesse place aussi le développement énergétique au cœur de ses priorités. Hydro-Québec, déjà bien implantée à Forestville, prévoit des investissements majeurs dans ses centrales de Bersimis I et II. De plus, le territoire présente un fort potentiel éolien.

« C’est un projet porteur pour les municipalités et les Premières Nations, notamment Pessamit. Il pourrait générer des revenus à réinvestir localement », indique Mme Anctil.

Le logement demeure un autre enjeu central. « Plein de gens viennent travailler à Forestville. Ils ont de la misère à se loger, que ce soit dans le domaine de la santé, l’éducation. Donc, si on veut être attractif pour de la main-d’œuvre, les logements de qualité, c’est très important », explique-t-elle, en mentionnant que plusieurs promoteurs privés sont déjà à la table de discussion.

Développement économique

Après la réfection complète du quai et de l’aéroport, la mairesse souhaite maintenant faire de ces infrastructures des leviers de développement. L’objectif : attirer de nouvelles entreprises.

« Maintenant que le quai est rénové, il faut développer notre carte d’affaires. On a ce quai, on a l’aéroport qui été rénové. On a un parc industriel qui est en ligne directe entre les deux. Il faut mettre en valeur de ces attraits-là et en faire la promotion pour être capable de développer des créneaux d’affaires. »

La mairesse veut également conserver le titre de ville de services qui est souvent donné à Forestville. « Oui, parfois on perd des services, mais on travaille très fort aussi pour amener de nouveaux commerces pour demeurer cette ville de service qui est attractive », dit-elle.

Micheline Anctil, qui souhaite conserver son rôle de préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, prévoit aussi de poursuivre le travail sur plusieurs dossiers régionaux : la crise du bois d’œuvre, le plan climat de la MRC et le projet de pont sur le Saguenay, qu’elle juge « réaliste et mûr pour la prochaine étape ».

Une vocation publique inchangée

Ancienne gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, Micheline Anctil dit avoir gardé le même fil conducteur depuis ses débuts en politique : le service aux citoyens.

Même après 16 ans, la mairesse conserve la même énergie. “ Je suis meilleure que jamais. Je connais parfaitement toute la législation, les règlements du monde municipal. J’ai aussi un bon réseau aussi de contacts. Ça me permet d’être encore plus efficace ”, fait-elle savoir.

Pour ce nouveau mandat, Mme Anctil espère obtenir davantage de soutien financier des gouvernements supérieurs.

« Nous avons beaucoup de projets, mais la limite, c’est souvent l’argent. Nous sommes prudents avec la taxation, alors il faut aller chercher les subventions disponibles. Mon souhait, c’est d’avoir plus de moyens pour continuer de développer notre ville », conclut-elle.