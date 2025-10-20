Baie-Comeau : un deuxième livre tout en poésie et en résilience pour Langis Brisson

C’est au CRÉAM, un lieu d’échanges et de solidarité bien connu des personnes vivant avec des défis en santé mentale dans la Manicouagan, que l’auteur Langis Brisson a lancé devant public, le 18 octobre, son tout nouveau livre intitulé Juste pour toi.

Originaire de Rivière-Bersimis et installé depuis plus de 30 ans dans la région de Baie-Comeau, M. Brisson signe ici son deuxième ouvrage après Un bonzaï dans le jardin, publié en 2022, en plein cœur de la pandémie.

Ce premier livre retraçait son parcours de vie marqué par les dépendances, la psychiatrie et un long cheminement personnel.

« Dans Un bonzaï dans le jardin, je racontais mes embûches et les choses que j’ai comprises avec le temps. Juste pour toi, c’est ce que j’ai tiré de ces expériences », explique-t-il calmement, visiblement ému par l’accueil réservé à son nouveau projet.

Poésie, illustration et introspection

À la fois poétique et introspectif, Juste pour toi se distingue par son approche artistique singulière. Le texte, la poésie et le dessin s’y entrelacent pour exprimer ce que les mots seuls ne peuvent parfois traduire.

« Mon imaginaire a une grande place dans ce livre. L’écriture, la poésie et le dessin me permettent d’exprimer des émotions différentes. Certaines se prêtent au texte, d’autres seulement au trait », confie-t-il.

Fait rare, l’ensemble de l’œuvre est manuscrit et illustré par l’auteur lui-même. « Le dessin explique certaines émotions qui ne peuvent s’écrire », dévoile l’auteur.

Un cheminement créatif et humain

Âgé de 65 ans, Langis Brisson a d’abord œuvré comme ébéniste, un métier qu’il décrit comme une forme d’art à part entière. « Faire mes plans, tailler le bois, mesurer, c’était un bel équilibre entre la créativité et la rationalité. »

L’écriture est venue plus tard, comme un prolongement naturel de cette sensibilité artistique.

C’est à la suite d’ateliers d’écriture et d’un long travail de réflexion qu’il a trouvé dans les mots un moyen d’exprimer et de transformer son vécu.

« Je veux que le contenu demeure lumineux. Je ne veux pas faire vivre à mes lecteurs ce que moi j’ai vécu, mais plutôt leur transmettre ce que j’en ai compris », dit-il.

Une œuvre ancrée dans le partage

Le lancement au CRÉAM, ouvert à tous, a permis au public de découvrir non seulement Juste pour toi, mais aussi Un bonzaï dans le jardin. Pour l’auteur, cette rencontre avec la communauté revêtait une valeur symbolique, soit celle d’un dialogue entre la création artistique et la résilience humaine.

Quant à la suite, Langis Brisson laisse la porte ouverte à de nouveaux projets.

« Peut-être qu’un matin, je me lèverai avec la conviction d’écrire un troisième livre. J’ai même un projet de biographie qui mûrit dans ma tête », conclut-il.