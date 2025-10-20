Clermont Coll veut devenir maire de Pointe-Lebel

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 20 octobre 2025
Temps de lecture :

Le candidat à la mairie de Pointe-Lebel, Clermont Coll, a commencé à faire du porte-à-porte pour rencontrer les citoyens. Photo courtoisie

Clermont Coll agissait comme conseiller pour la municipalité de Pointe-Lebel, mais vise aujourd’hui le poste de maire. Son intention ? Faire avancer les projets qui n’avancent pas assez vite, comme il l’exprime. 

« Je veux continuer les travaux qu’on a déjà commencés, ils ne doivent pas s’arrêter. D’abord, on a la question des parcs, ça fait plusieurs années qu’on a un problème avec l’eau », fait-il savoir. 

Le dossier est prioritaire pour le candidat. « Il faut que ça se règle, mais on sait que ce ne sont pas des dossiers qui se font du jour au lendemain. »

Ce dernier mentionne aussi l’importance des dossiers d’enrochement ainsi que de la réparation des rues de Pointe-Lebel. 

Ce sont des enjeux qui durent depuis longtemps et le candidat veut enfin concrétiser les solutions. 

« Il y a aussi un projet qui me tient à cœur, c’est le 255, rue Granier. On fait nos réunions municipales là, mais il faudrait restaurer le bâtiment. On pourrait y mettre plus d’activités », mentionne-t-il. 

Plusieurs candidats

M. Coll, qui était conseiller depuis trois ans, souligne le nombre élevé de candidatures à Pointe-Lebel ainsi qu’ailleurs dans la Manicouagan. 

« Selon moi, c’est un renouveau au municipal. Chez nous, il y a un temps où personne ne voulait se présenter. Maintenant que ça va mieux ici, c’est peut-être la raison pour laquelle les gens veulent plus s’impliquer », dit-il. 

S’il est élu, Clermont Coll se dit enthousiaste de travailler avec le conseil qui sera en place. 

