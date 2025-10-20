Dégât d’eau à la Polyvalente des Baies : retour à la normale dès demain

Les élèves de la Polyvalente des Baies profitent d’un congé imprévu ce lundi 20 octobre, alors que les cours sont suspendus pour la journée en raison d’un dégât d’eau survenu la veille.

« C’est un bris sur un équipement de chauffage qui a causé l’incident », explique Patricia Lavoie, régisseuse aux communications du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Les dommages sont toutefois limités : « Ils sont circonscrits au rez-de-chaussée, où il y a peu de locaux de classe. Nos ouvriers sont à l’œuvre depuis hier après-midi pour assécher », précise-t-elle.

Le retour à la normale est prévu dès mardi matin. « Les élèves et les membres du personnel devraient pouvoir réintégrer l’école demain selon l’horaire habituel des cours », assure Mme Lavoie.