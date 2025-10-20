Les écoles de Baie-Comeau s’unissent pour faire bouger leurs élèves

Par Charlotte Vuillemin 11:10 AM - 20 octobre 2025
Temps de lecture :

Les élèves, tout sourire, ont pris part à la première édition de la Course des Pionniers, le 9 octobre dernier. Photo courtoisie

La bonne humeur était au rendez-vous à Baie-Comeau le 9 octobre. Des centaines d’élèves ont pris part à deux nouvelles activités sportives interécoles : la Course des Pionniers et le Challenge du bas de la côte.

Ces deux événements, nés d’une collaboration entre les écoles Boisvert, Leventoux, Mgr-Bélanger et Bois-du-Nord, avaient un objectif simple, mais essentiel : faire bouger les jeunes dans le plaisir. Et ces premières éditions ont été un succès.

La Course des Pionniers

En avant-midi, c’est au parc des Pionniers que les élèves des écoles Boisvert et Leventoux ont donné le coup d’envoi de la première Course des Pionniers. L’ambiance était à la fête dès les premiers instants, avec un échauffement collectif mené par Marc-Antoine Roy, enseignant d’éducation physique, et Véronique Landry-Proulx, enseignante de musique à l’école Leventoux.

Du préscolaire au troisième cycle, les jeunes ont ensuite pris le départ de parcours adaptés à leur âge, 500 mètres, 1 km ou 2 km. Malgré un vent bien présent sur la rive du Saint-Laurent, les sourires étaient contagieux.

Le Challenge du bas de la côte

En après-midi, le relais a été passé aux écoles Bois-du-Nord et Mgr-Bélanger, réunies au parc Manicouagan pour le Challenge du bas de la côte.

L’école Mgr-Bélanger n’en est pas à ses premières foulées : elle organise déjà quatre courses au fil de l’année scolaire, à la rentrée, à Noël, au Carnaval de la bonne humeur et à la fin de l’année. Mais cette fois, la rencontre avec Bois-du-Nord a permis d’élargir l’expérience et de rassembler encore plus d’élèves autour de valeurs communes : le respect, la persévérance et l’engagement.

Les parcours de 500 à 1 400 mètres, adaptés selon les cycles, ont permis à chacun de se dépasser à son rythme dans les sentiers colorés du parc, sous les applaudissements de nombreux parents venus encourager les coureurs.

Pour le personnel scolaire des quatre écoles, le bilan est plus que positif. Ces deux nouvelles courses ont non seulement permis aux enfants de bouger et de s’amuser, mais aussi de partager des moments de camaraderie qui marqueront assurément leur année scolaire.

Rassemblés au parc Manicouagan, les élèves ont relevé le défi du Challenge du bas de la côte entre rires, efforts et encouragements. Photo courtoisie

