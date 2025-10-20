Projet de ferme piscicole à Baie-Trinité : le mandat du BAPE prend fin

Par Johannie Gaudreault 9:52 AM - 20 octobre 2025
AquaBoreal a tenu une séance d’information pour son BAPE le 3 septembre à Baie-Trinité. Photo courtoisie

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a terminé son mandat à la suite de la séance d’information sur le projet de ferme piscicole terrestre d’AquaBoréal du 3 septembre à Baie-Trinité. 

Aucune consultation publique ni médiation ne sera menée, le dossier étant désormais entre les mains du ministère de l’Environnement et du Conseil des ministres.

« Le ministre responsable de l’Environnement ne nous a pas confié de mandat de consultation publique ou de médiation. Par conséquent, le rôle du BAPE prend fin. Le ministère responsable de l’Environnement poursuit donc son analyse environnementale du projet, puis le Conseil des ministres prendra la décision », explique Patrick Fournier, conseiller en communication au BAPE.

Rappelons qu’au cours de la séance, plusieurs thèmes et préoccupations ont été soulevés par les participants. Les échanges ont notamment porté sur les impacts environnementaux potentiels du projet, la protection des milieux naturels, les retombées économiques locales ainsi que les mesures de suivi environnemental qui pourraient être mises en place.

Des questions relatives à la qualité de l’air et de l’eau, à la préservation de la faune et de la flore ainsi qu’à la transparence du processus d’évaluation ont également été soulevées.

Les citoyens présents ont exprimé le souhait d’obtenir davantage d’informations sur les impacts à long terme du projet et sur les conditions encadrant sa mise en œuvre.

Le BAPE a précisé que son mandat consistait uniquement à informer la population et à recueillir les préoccupations du public.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre habituel d’évaluation environnementale au Québec, où le BAPE intervient en amont pour favoriser l’information et la transparence, sans toutefois participer à la prise de décision finale.

Le projet

AquaBoréal prévoit construire et exploiter une ferme piscicole terrestre à Baie-Trinité afin de développer la production de saumon de l’Atlantique. Ce projet en deux phases représenterait un investissement total d’environ 1,1 G$.

Estimés à 407 M$, les travaux de la phase 1 visent la conversion du site d’une ancienne scierie située le long de la route 138. La production serait lancée en 2027 et atteindrait graduellement 10 000 tonnes par année.

La phase 2, dont le coût est estimé à 708 M$, prendrait place sur un terrain boisé adjacent. La production commencerait en 2033 et permettrait d’augmenter la capacité annuelle à 30 000 tonnes.

Avec ce projet, l’initiateur vise à favoriser la consommation locale de saumon, à augmenter l’autonomie alimentaire québécoise et à permettre l’exportation de saumons produits au Québec.

AquaBoreal à Baie-Trinité : quatre grands thèmes au cœur des questions

