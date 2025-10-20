Un site pour rendre hommage aux disparus du chantier de la Romaine

Quatre anciens travailleurs du chantier hydroélectrique de la Romaine en Minganie ont décidé de créer un site commémoratif dédié aux travailleurs décédés.

Le comité derrière cette initiative est formé par Jean-Yves Noël, Mireille Burgess, Michel Bérubé et Gilles Leclerc. Voilà près de deux ans qu’ils consacrent beaucoup de temps pour rendre le tout possible.

Pour eux, il y a une obligation de se souvenir des gens qui sont disparus, en lien avec le projet de la Romaine.

« On a un devoir de mémoire. Les travailleurs décédés à la Romaine font partie de l’histoire du chantier. C’était vraiment important pour moi de leur rendre hommage », affirme Jean-Yves Noël.

Le site est situé au kilomètre 1 du chantier de la Romaine. Les gens pourraient donc y accéder facilement. Des plaques de bronze avec le nom des victimes ont été installées. Un lampadaire a aussi été posé afin d’éclairer le site.

Le projet a été rendu possible grâce à différents intervenants, dont des entrepreneurs ayant œuvré sur le chantier, qui ont financé cette initiative. Une somme de 20 000 $ a été nécessaire afin de réaliser le site.

Une cérémonie a eu lieu sur place, samedi matin, pour procéder à l’inauguration.

Le site rend hommage aux huit travailleurs qui ont perdu la vie durant le projet, mais aussi l’avant-projet. Il s’agit de Jean-Yves Oaks, Dany Burgess et Germain Vaillant, décédés le 1er septembre 1975 lors de l’écrasement d’un avion lors des relevés techniques. Il y a aussi Alexandre Tanguay qui est décédé en 1974. Dans les années de la construction lancée en 2009, quatre travailleurs ont perdu la vie, Gaétan Saucier (9 février 2010), Steeve Barriault (11 mars 2015), Alex-Antoine Proulx (16 août 2016) et Luc Arpin (9 décembre 2016).

Pour M. Noël, les morts survenues sur le chantier ont mené à un virage de la part d’Hydro-Québec pour améliorer la sécurité à la Romaine.

« On a changé des façons de faire. On a appris qu’on pouvait faire aussi bien et aussi rapide, mais avec des méthodes plus sécuritaires », explique Jean-Yves Noël.