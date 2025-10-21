Baie-Comeau doit rester active, affirme Michel Desbiens

Le candidat à la mairie de Baie-Comeau, Michel Desbiens, estime que pour attirer et retenir les citoyens, la ville doit être en mesure d’offrir des services adaptés à leurs besoins.

« Il faut d’abord garder nos activités. On a commencé à mettre de l’argent dans le Mont Ti-Basse et on va continuer, tout comme les arénas », lance-t-il lors de sa troisième conférence de presse devant médias le 20 octobre.

Il mentionne qu’un appel d’offres sera fait pour le Club de curling sur la glace B du Centre Henri-Desjardins, en plus des plans et devis pour le avec les services pour aménager les salles pour la gymnastique et la boxe.

« Dans une ville comme la nôtre, il n’est pas question d’enlever des activités », lance-t-il.

Rues, bâtiments et environnement

Michel Desbiens affirme que la réfection des rues et des bâtiments demeure une priorité depuis le début de son mandat.

« Depuis 2023, nos services des travaux publics ont remis en état 28 tronçons majeurs », soutient-il.

Michel Desbiens a également présenté ses priorités en matière d’environnement. Pour le candidat, il est important de poursuivre la mise en application des actions du plan stratégique en matière d’environnement au bénéfice de la communauté.