Des portes non conformes à la caserne Mingan

Une visite de la CNESST à la caserne de pompiers Mingan, à Baie-Comeau, a permis d’observer que les portes ne sont plus conformes. C’est pourquoi durant plusieurs semaines, elles n’ont pas été utilisées et les camions sont restés à l’extérieur.

« Les portes de la caserne ont besoin d’être modifiées à la suite d’une constatation de non-conformité », confirme le porte-parole aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand.

Le système de rail des portes doit être modifié.

Selon les informations de M. Normand, la CNESST a produit un rapport à la fin du mois de septembre afin d’exiger des travaux.

« Du côté de la Ville, on prend cette recommandation au sérieux. Quand le tout a été constaté, on a apporté des modifications la journée même, afin d’assurer la sécurité de nos travailleurs », explique-t-il.

La CNESST confirme de son côté qu’un dossier est ouvert depuis le 5 mars. Des correctifs ont été demandés concernant le système de ventilation ainsi que les portes de garage.

David Blouin, chef d’équipe et responsable des communications de la direction de la prévention/inspection Capitale-Nationale et Centre-Nord de la CNESST, indique que les correctifs seraient en cours.

Des suivis réguliers sont aussi faits par l’inspectrice au dossier.

Peut-on les ouvrir et les fermer ?

Par prévention, la Ville a préféré arrêter l’utilisation des portes de la caserne.

« Mais lorsqu’on nous a constaté le problème, ce n’était pas quelque chose qui ne mettait rien en danger », soutient Pierre-Olivier Normand.

Depuis plusieurs semaines, on pouvait toutefois apercevoir les camions à l’extérieur la majeure partie du temps.

« Dans nos mesures correctives immédiates, on a demandé à ce que les camions soient sortis de la caserne afin que les pompiers n’aient pas à ouvrir et fermer les portes inutilement », poursuit-il.

Selon ses informations, des tests sont effectués afin de déterminer comment « régler le tout rapidement ».

La Ville travaille sur la production d’un appel d’offres, qui inclura le changement complet d’une des portes.

« Une de nos quatre portes devait être changée de toute manière, donc on va profiter de ces travaux », indique M. Normand.