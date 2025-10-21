Le programme Les Recrues RONA soutient Les Vikings de Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 12:30 PM - 21 octobre 2025
Temps de lecture :

Le programme Les Recrues RONA soutient Les Vikings de Baie-Comeau.  Photo courtoisie

L’équipe Les Vikings M13 de Baie-Comeau fait partie des 150 équipes locales de hockey mineur qui recevront un appui financier dans le cadre de la deuxième édition de son programme Les Recrues RONA

Cette initiative de commandite est destinée aux équipes dans lesquelles jouent les enfants ou petits-enfants de ses employés.

À Baie-Comeau, l’équipe Les Vikings bénéficiera de l’engagement de l’entreprise pour la saison 2025-2026.

Il s’agit d’une commandite qui vise à permettre aux équipes d’acheter du matériel et d’alléger certains frais d’inscription. 

Cela favorisera aussi la participation à des tournois et de recevoir des vêtements aux couleurs de leur équipe.

L’aide financière sera d’une valeur approximative de 4 000 $ par commandite. 

« Chaque équipe sélectionnée représente bien plus qu’un simple club de hockey : c’est là où les jeunes apprennent la persévérance, le travail d’équipe et le dépassement de soi. Nous sommes heureux de contribuer à créer ces expériences », mentionne Catherine Laporte, cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.

