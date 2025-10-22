Des étudiants-athlètes de la Côte-Nord ont couru en Outaouais

Par Sylvain Turcotte 11:14 AM - 22 octobre 2025
La délégation de la Côte-Nord pour le Championnat provincial de cross-country scolaire du RSEQ. Photo RSEQ Côte-Nord

Beaucoup de route jusqu’en Outaouais pour quelques minutes de courses. Ils étaient 45 étudiants-athlètes de la Côte-Nord pour le Championnat provincial de cross-country du RSEQ du 18 octobre à Papineauville.

Les meilleures performances nord-côtières appartiennent, du côté féminin, à Léa Dionne (Moustique féminin : 13e – Chrono : 9:46.4 – 2 km) de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau et Anaïs Bélanger (Cadet féminin : 20e – Chrono : 16:15.5 – 4 km) de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau.

Chez les gars, ça revient à Alexy Cox (Moustique masculin : 21e – Chrono : 9:02.2 – 2 km) du Centre de services scolaire du Littoral (Basse-Côte-Nord) et à Hugo Robert (Cadet masculin : 25e – Chrono : 13:54.6 – 4 km) de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau.

Les résultats complets sont disponibles ICI

