Drakkar : un nouveau venu dans l’alignement

Le Drakkar accueille Kieran Litterick, un attaquant de 19 ans qui arrive de l’Ontario.

Il connait « un excellent début de saison dans l’Ontario Junior Hockey League » avec le Spirit de Stouffville, écrit le Drakkar sur Facebook.

Dans cette équipe, il est actuellement le meneur en points avec 23 en 13 parties, pour une moyenne de 1.77 point par match.