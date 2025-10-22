Élections municipales | Trois questions aux candidats de Baie-Comeau

Le journal Le Manic vous donne un portrait des candidats aux postes de conseillers de la Ville de Baie-Comeau. Ils sont 16 au total qui souhaitent occuper un siège dans sept quartiers. Rappelons que la conseillère Joannie Lajeunesse a été réélue par acclamation dans le quartier Mgr-Bélanger.

Chaque candidat a reçu les trois mêmes questions auxquelles il devait répondre. Ils avaient un maximum de 200 mots au final pour l’ensemble des questions. Les réponses des candidats ont été retranscrites et corrigées, notamment pour l’orthographe ainsi que le respect des 200 mots. Les candidats ont été disposés dans les pages suivantes par district et par ordre alphabétique de nom de famille.

La semaine prochaine, Le Manic dévoilera la même formule avec les candidats à la mairie de Baie-Comeau ainsi que ceux à la préfecture de la MRC de Manicouagan. Les questions seront renouvelées et plus nombreuses. Votre journal local prend à cœur de bien vous informer en cette période de campagne électorale.

Les trois questions :

1. Qu’est-ce qui vous a motivé à déposer votre candidature comme conseiller à Baie-Comeau ?

2. Quels projets ou idées souhaitez-vous proposer pour votre quartier ?

3. Pourquoi les électeurs devraient-ils voter pour vous ?

District 1 – Saint-Sacrement

Kevin Grenier

1. Changer la façon de représenter les citoyens. Rappeler aux électeurs que l’élu est leur employé et les servir avec une transparence totale. Par exemple, afficher toutes ses dépenses publiques régulièrement sans même lui demander. Être imputable et offrir sa démission si une pétition de 50 % +1 des citoyens perdent confiance en lui.

2. Changer la politique représentative par la participative. Écouter et m’assurer que toutes demandes soient approuvées par mes patrons (les citoyens de Saint-Sacrement), être plus accessible que jamais. Rappeler l’origine du mot “ démocratie ” qui provient du grec ancien, formé des mots dêmos (peuple) et kratos (pouvoir), signifiant littéralement “ pouvoir du peuple ”.

3. Pour faire la différence, changer le cap et paver la voie vers une démocratie réelle. Être un élu POUR et PAR le peuple qui vous jurera allégeance et loyauté avec les outils tels que mentionnés à la question # 1.

Kevin Grenier Photo courtoisie

Sylvain Girard

1. Depuis de nombreuses années, la fibre de la politique municipale m’habite. Étant homme d’affaires de la municipalité depuis les 30 dernières années, j’ai toujours eu à cœur de partager mes connaissances et expériences au sein de ma communauté.

2. Comme mentionné dans mes objectifs sur ma page de conseiller sur les réseaux sociaux, le développement domiciliaire (projet minimaison), ainsi que l’offre touristique bonifiée du centre touristique (Maison de la faune) font partie de mes projets sur lesquels j’aimerais me pencher.

3. Afin de garder le cap sur les réalisations actuelles et en cours du conseil municipal, par mon expérience, mes engagements envers la communauté. Je suis dévoué aux citoyens de la ville de Baie-Comeau et j’ai à cœur son développement et en faire une ville où il fait bon vivre.

Sylvain Girard Photo courtoisie

District 3 – Trudel

Serge Deschênes

1. Étant impliqué depuis l’adolescence, encore aujourd’hui j’ai plus que jamais le désir de participer aux décisions qui ramèneront Baie-Comeau vers la prospérité économique, afin de se donner les moyens de nos ambitions. Donc, la meilleure qualité de vie possible pour l’ensemble de la communauté, basé sur un développement durable en tenant compte de l’acceptabilité sociale et environnementale.

2. Relancer le projet de parc intergénérationnel que j’avais déposé en 2022, pour la remise à niveau et la bonification des installations du parc Mingan, situé en plein cœur du quartier, habité par plusieurs jeunes familles, retraités et aînés. Former un comité citoyen de quartier, pour ouvrir le dialogue sur divers sujets d’intérêts communs, comme la sécurité et l’animation de la vie de quartier.

3. À cause de mon bagage d’expériences variées, dont 30 années d’implication dans diverses associations, 19 années de mouvement syndical, mes 9 années d’élu municipal, dont 4 à la mairie de Pointe-aux-Outardes et une année au conseil municipal de Baie-Comeau où j’ai assumé l’intérim à la mairie d’août à novembre 2022 et, finalement, mes 2 années de vice-présidence à la SEBC et ma participation à la majorité des séances du conseil au cours des trois dernières années.

Serge Deschênes Photo courtoisie

Sonia Gaudreau

1. J’ai le goût de faire quelque chose de différent, mais à ma portée. C’est très sérieux, il y a des responsabilités importantes reliées au poste.

2. Chaque quartier a ces propres enjeux et défis. En me préoccupant des besoins des citoyens du quartier Trudel, je contribue également au bien-être de toute la collectivité. Toutefois, la sécurité routière, l’entretien et développement des parcs et espaces verts, la réfection des infrastructures routières, l’amélioration de la qualité de vie des citoyens sont des enjeux sur lesquels il faut mettre une voix. J’envisage également m’investir dans la dynamisation du centre-ville Mingan, car ce projet rayonnera inévitablement sur le quartier Trudel. J’ai à cœur de rendre notre milieu de vie attrayant.

3. Nous sommes à l’ère de la professionnalisation des élus. Les gens veulent des compétences, de la rigueur, de la transparence. Le citoyen doit être au cœur de toutes les décisions, car chaque décision aura un impact aujourd’hui, mais aussi sur les générations futures. Les élus se doivent d’être engagés, stimulés par les défis et disponibles. Travailler de manière proactive et en concertation avec les citoyens, le conseil municipal et les principaux acteurs du milieu. C’est la conseillère que je m’engage à être.

Sonia Gaudreau est âgée de 60 ans et elle est retraitée. Photo courtoisie

Sonia Malouin

1. Forte de dix années d’expérience comme conseillère dans mon village natal, je ressens aujourd’hui le désir profond de m’impliquer à nouveau dans mon milieu. Cette expérience m’a permis de développer une écoute attentive et une compréhension réelle des enjeux locaux, tout en favorisant le dialogue et la collaboration avec les citoyens.

2. Au cœur de mon engagement, la sécurité dans notre quartier demeure une priorité absolue, notamment pour la protection de nos enfants. Je souhaite mettre en place des mesures concrètes, comme l’amélioration de l’affichage et la réduction de la vitesse afin de rendre nos rues plus sûres pour tous. L’image et l’embellissement de notre quartier me tiennent aussi à cœur. Je veux encourager l’aménagement de nos rues et parcs afin de créer des espaces conviviaux et accueillants. Un autre enjeu fondamental est l’accès à des logements abordables, particulièrement pour les moins nantis et pour conserver nos jeunes dans la communauté.

3. Ma candidature s’appuie sur une volonté sincère de m’impliquer, sur une expérience solide et sur une passion pour le service public. Je suis prête à consacrer mon énergie et mon temps pour contribuer au développement harmonieux de notre quartier et pour assurer une représentation digne et engagée de ses citoyens.

Sonia Malouin est âgée de 60 ans et elle est maître de poste. Photo courtoisie

Mario Quinn

1. Voici en quelques mots ce qui motive ma décision à me présenter à des élections municipales. Tout d’abord la politique municipale est une politique de proximité. Nous sommes près des citoyens et citoyennes et de leurs besoins respectifs. Il est donc plus facile de répondre aux enjeux des électeurs. Ayant été conseiller municipal pour le quartier N.-A.-Labrie au cours de 2017-2021, je possède une bonne connaissance de l’appareil municipal.

2. Mes priorités électorales : rendre accessible des logements abordables pour la classe moyenne. De concert avec des partenaires financiers du milieu, construire à Baie-Comeau des logements ou maisons préfabriquées pour répondre aux pénuries d’habitation à Baie-Comeau et ailleurs au Québec. Implanter un hôpital vétérinaire à Baie-Comeau. Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.

3. Le 2 novembre prochain, eh bien je serai un conseiller municipal intègre, loyal, et responsable pour le quartier Trudel.

Mario Quinn est retraité et auteur d’un roman. Photo Karianne Nepton-Philippe

District 4 – N.-A.-Labrie

Éloïse Carré

1. C’est avant tout le bien-être de ma communauté qui m’a motivé à déposer ma candidature. Je suis infirmière depuis 2017 et j’ai complété ma maîtrise en santé publique en 2023. La manière dont nos villes sont bâties et réfléchies influence considérablement notre santé physique et mentale. J’ai envie d’apporter cette vision à Baie-Comeau.

2. La COVID-19 a eu un grand impact sur la santé mentale dans notre communauté, plusieurs ont besoin d’aller à la rencontre des autres. J’ai envie de mettre sur pied un comité de quartier, planifier deux fêtes de quartier par année et travailler une offre diversifiée d’activités culturelles et sportives pour que mes concitoyen(ne)s se rassemblent, échangent et s’entraident. Ma priorité ira également au logement abordable, un élément essentiel ressorti lors de mon porte-à-porte.

3. Présence, Engagement et Équité voici ce qui caractérisera mon mandat. Être conseillère municipale vient avec de grandes responsabilités et je suis prête à mettre mon temps et mon énergie au profit de mon quartier que j’affectionne. Je serai présente sur le terrain pour écouter les besoins des citoyen(ne)s, des organismes communautaires et des PME, le tout dans un esprit d’équité pour que la parole de tous soit entendue.

Éloïse Carré est âgée de 30 ans. Elle est agente de liaison autochtone au CISSS de la Côte-Nord. Photo Karianne Nepton-Philippe

Carole Deschênes

1. J’ai toujours à cœur le développement du quartier, de la ville. Étant très impliquée dans la communauté et en politique scolaire, les gens me connaissaient et m’ont demandé de les représenter, d’être leur voix à la Ville. J’ai répondu oui et ça fait déjà 23 ans que j’ai la confiance des gens, c’est un privilège !

2. Projets à poursuivre : parc des Cèdres, Vieux-Poste, sécurité dans nos rues, dynamisation du centre-ville Mingan, etc. Continuer à supporter les activités citoyennes pour dynamiser le quartier. Un enjeu important : l’itinérance. Il faut s’y attarder afin que les gens puissent se loger et vivre dignement. Continuer le travail en encourageant l’arrivée de nouvelles entreprises pour diminuer les taxes. Retrouver une prospérité pour ensuite développer davantage notre qualité de vie dans le quartier, dans la ville.

3. Pour : mon expérience, mon dynamisme, ma disponibilité, mon écoute ! Mes connaissances du fonctionnement municipal afin de me remettre rapidement au travail ! Une volonté de prendre les décisions en lien avec l’administration de nos taxes et notre capacité de payer ! Mettre le citoyen au cœur de mes décisions est ce que j’ai toujours fait et je m’engage à m’y tenir !

Carole Deschênes est âgée de 67 ans. Elle est retraitée de conseillère aux plaintes pour le CAAP Côte-Nord. Photo courtoisie

District 5 – La Chasse

Bernard Lévesque

1. Je suis originaire de Baie-Comeau et bien décidé à vivre ici le plus longtemps possible dans une ville en santé. J’ai du temps pour m’impliquer et me mettre au service de la communauté m’a paru naturel. J’ai toujours été convaincu que l’implication est un moyen efficace de défendre les intérêts des gens autour de moi.

2. Deux projets ont été portés à mon attention par des résidents du quartier. La création d’un stationnement à l’extrémité de l’avenue Arthur-A.-Schmon, près de l’accès au sentier des Embruns. L’asphaltage d’une piste cyclable qui reliera cette avenue à la piste cyclable actuelle.

3. Je suis ouvert aux projets d’investissement qui auront des impacts positifs. La venue de nouvelles entreprises, par leurs taxes et la création d’emplois, nous aidera à stabiliser et faire progresser l’économie de la ville de Baie-Comeau. Parce que pour moi, la santé financière de Baie-Comeau nous permettra de garder un maximum d’activités et nous aidera à garder nos résidents et à en attirer de nouveaux. Selon moi, le travail fait par le maire et le conseil municipal sortants va dans la bonne direction. Et j’ai l’intention de travailler dans le même sens. Je veux apporter mes réflexions et faire partie des solutions.

Bernard Lévesque est âgé de 64 ans. Il est retraité de l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Emilie Schwartz

1. Depuis des années, je suis active dans la communauté (séances municipales, consultations, comité), je m’engage dans des groupes citoyens et avec la Coopérative Gaia. Aujourd’hui, je veux travailler avec les citoyen.ne. s du quartier, pour faire avancer leurs idées et répondre aux préoccupations. J’adore les défis !

2. Je crois sincèrement qu’un quartier vivant crée des liens, attire et retient les gens. Je vais créer un comité citoyen et organiser des événements pour tous les âges. Avec le budget discrétionnaire de 3 000 $, on va décider ensemble : fête de quartier, ciné-parc, concours de pêche, fête de Noël, épluchette… Ajoutez à ça un comité jeunesse et bulletin de quartier !

3. Voter pour moi, c’est redonner du pouvoir aux citoyen.ne. s. Je veux créer des espaces où chacun. e pourra s’exprimer : on est les expert. e. s de nos milieux ! Après un mois de porte-à-porte, je connais les enjeux de chaque rue et j’ai récolté des idées concrètes et réalisables pour dynamiser le quartier. Quel que soit le dossier, je veux m’inspirer des meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs. Je m’engage à accomplir ce mandat avec énergie, écoute et respect.

Emilie Schwartz est âgée de 26 ans. Elle est chargée de mobilisation. Photo courtoisie

District 6 – Saint-Nom-de-Marie

Michel Beaulieu

1. Fier natif de Baie-Comeau, mon implication est née d’un désir redonner à cette communauté et de contribuer à bâtir un avenir où les services, les attraits et la qualité de vie continueront de rayonner. Je rêve d’un Baie-Comeau qui rassemble, et où il fera bon vivre.

2. Mon engagement envers notre quartier repose avant tout sur la volonté de poursuivre les efforts visant à alléger le fardeau fiscal des citoyens. Je crois qu’une gestion responsable rime avec qualité de vie. Je souhaite également continuer de travailler afin d’offrir aux jeunes et aux familles des installations modernes et stimulantes. Je continuerai à travailler sans relâche pour améliorer l’efficacité de nos services municipaux — qu’il s’agisse du déneigement, du traitement des requêtes citoyennes ou de la sécurité routière.

3. Lors des quatre dernières années, j’ai exercé mon rôle avec une approche profondément centrée sur le service aux citoyens. Présent sur le terrain jour après jour, j’ai pris soin d’écouter et de faire avancer les dossiers qui comptent pour les gens de mon quartier. Je souhaite aujourd’hui poursuivre ce travail avec la même rigueur, proximité et passion. Croyant que la politique municipale, c’est avant tout une affaire de cœur, de présence et d’action.

Michel Beaulieu est âgé de 61 ans et il est agent maritime. Photo courtoisie

Daniel Cardin

1. J’ai envie de contribuer à avoir une ville que mes futurs enfants vont choisir d’habiter. Je veux donner plus de pouvoir et de bienveillance aux citoyens. Pour cela, je miserai sur l’écoute, la transparence et l’information. Je serai proactif en ce sens.

2. L’état des routes, la sécurité routière et la lutte contre la crise du logement seront des priorités lors de mon travail pour le quartier. Je souhaite aussi utiliser notre budget de quartier pour soutenir nos organismes dans le besoin, le jardin communautaire, lequel j’ai aidé bénévolement à fonder, et aussi pour d’autres fêtes de quartier comme celle que j’ai organisée le 16 août au parc Saint-Nom-de-Marie. La tenue d’un comité de quartier 4 fois par année pour rendre des comptes aux citoyens sera aussi au menu.

3. Je suis un grand curieux qui se pose des questions, qui creuse et analyse le plus largement possible. C’est dans cet esprit que je m’occuperai du développement de notre économie, en prenant soin de maximiser les retombées pour notre communauté. Je soutiendrai de la même façon les autres composantes de la qualité de vie : loisirs, sports, socioculturel et démocratie participative. Le tout dans une perspective de transition économique, énergétique, sociale et environnementale.

Daniel Cardin est âgé de 31 ans. Il est enseignant en mathématiques au Cégep de Baie-Comeau. Photo courtoisie

District 7 – Sainte-Amélie

Onil Lévesque

1. La vocation de service qui émerge dès mon enfance par l’implication en bénévolat de ma famille. Le désir de voir se développer progressivement ma Ville et le quartier Sainte-Amélie au plan social et économique.

2. Dans l’immédiat, j’adhère à la vision de la Ville, soit de poursuivre les projets en cours, à limiter nos dépenses et à chercher à approcher de nouveaux investisseurs. Mais, je me dois de voir à la sécurité routière dans nos rues, à son déneigement et l’entretien des rues et trottoirs. Ensuite, essayer de faire prioriser la restauration des rues vieillissantes et en mauvais état, comme Fâché et Wolfe, dès que possible. Je reste à l’écoute de toutes préoccupations ou besoins de mes concitoyens du quartier.

3. Je suis prêt à fonctionner immédiatement comme conseiller de par mon expérience au conseil municipal et ayant toujours continué à suivre les décisions du conseil dans les dernières années. Mon expérience dans les conseils d’administration, mon leadership acquis, ma gestion humaine des ressources, je suis fiable et compétent. Je vais m’investir sans calculer mon temps.

Onil Lévesque. Photo courtoisie

Lysandre St-Pierre

1. Rencontrer les citoyens et citoyennes lors des activités qu’on organise ensemble, collaborer avec eux pour mettre de la vie dans le quartier, c’est ce qui me motive à continuer à m’engager. Pour faire du quartier Sainte-Amélie un quartier tissé serré. Je m’engage aussi à continuer à porter leur voix à la table du conseil pour que les décisions qui impactent notre ville soient teintées de leur vision.

2. Continuer les projets commencés durant le premier mandat et en soutenir d’autres. Concrètement, c’est, entre autres, travailler sur la sécurité routière (diminution de la vitesse dans nos rues résidentielles et respect des passages pour piétons), dynamiser le quartier en organisant des fêtes de voisins, soutenir les bénévoles qui font un travail extraordinaire (ex. damage d’une piste de marche et préparation de la patinoire au Parc des pionniers).

3. Parce que je n’ai pas peur de mettre les mains à la pâte. Installer des tapis d’accès sur la plage Champlain, nettoyer nos berges, semer des légumes dans nos ruelles, ce ne sont que quelques exemples de ce que j’ai fait concrètement avec les citoyens pour les aider dans leurs projets. Je suis déterminée à continuer à le faire dans le prochain mandat.

Lysandre St-Pierre est âgée de 33 ans. Elle est enseignante en Science politique au Cégep de Baie-Comeau. Photo courtoisie

District 8 – Saint-Georges

Maxime Bélanger

1. C’est avec enthousiasme que je pose ma candidature pour le quartier Saint-Georges. Ce qui me motive, c’est mon attachement profond à notre communauté et mon désir de contribuer concrètement à son développement. Baie-Comeau est une ville dynamique, et le quartier Saint-Georges se distingue par ses nombreuses familles, sa vitalité et son fort potentiel collectif.

2. Je souhaite mettre de l’avant plusieurs projets pour renforcer notre sentiment d’appartenance. D’abord, favoriser l’engagement des jeunes, car ils sont au cœur de notre avenir. Je veux aussi encourager l’écoute et la participation citoyenne en créant un conseil de quartier où chacun pourra être entendu. La sécurité et la dynamisation des espaces publics seront également parmi mes priorités. J’aimerais instaurer une fête de quartier annuelle pour rassembler les résidents. Enfin, je souhaite stimuler un développement économique durable, axé sur des projets à long terme qui créeront des emplois stables et porteurs pour les jeunes de demain.

3. Les électeurs devraient voter pour moi parce que je suis une personne accessible, à l’écoute et déterminée à agir pour le bien collectif. Ensemble, faisons de Saint-Georges un quartier vivant, sécuritaire et tourné vers l’avenir.

Maxime Bélanger est âgé de 29 ans. Il est éducateur spécialisé de formation. Photo courtoisie

Marc Rainville

1. Beaucoup de travail encore à faire pour Saint-Georges qui se rajeunit en population un territoire qui s’étend du Lac Frigon au Potvin et qui se rend jusqu’à la salle de spectacle incluant des Hémérocalles.

2. Finaliser les projets sportifs au Pavillon du Lac, construction d’un terrain de basketball, jeux pour enfants, filet de volleyball sur la plage et mur de tennis pour pratiquer seul. Avancer les projets de nouvelles entreprises dans le parc Jean-Noël Tessier, développer des logements abordables pour les familles à faibles revenus et trouver des solutions pour aider les sans-abri qui sont de plus en plus nombreux, optimiser l’utilisation de nos bâtiments.

3. Pendant mon dernier mandat, plusieurs réalisations ont eu lieu pour la paroisse : rénovation du terrain de tennis avec ajout de 2 terrains de pickleball, bande neuve pour la patinoire extérieure, glissade au Lac Aber, agrandissement du stationnement Baie-St-Pancrace et Lac Rivière-aux-Anglais pour les paddleboard, quai et mise à l’eau à la salle de spectacle aussi construction d’un terrain de pickleball, annonce de 36 logements à Jean-Paul-II. Il reste beaucoup de projets à finaliser ainsi que l’assainissement de nos finances publiques, rénovation Mont Ti-Basse.