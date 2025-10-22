Électro Meubles Service : Réparer pour mieux aider

Rien ne semble freiner l’élan d’Accent Meubles Baie-Comeau. Depuis que Frédérik Houde a pris les rênes de l’entreprise en décembre 2023, la boutique ne cesse de croître et de se renouveler. Et, à l’image de son propriétaire, elle le fait avec cœur, en donnant naissance à une toute nouvelle entreprise : Électro Meubles Service.

« L’entreprise va super bien. On essaie de travailler beaucoup avec les clients, et surtout d’offrir un meilleur service », raconte Frédérik Houde.

Dès son arrivée, il a voulu s’attaquer à un vieux problème : la réparation des électroménagers. « Avant, quand un client avait un problème de garantie, il se retrouvait un peu laissé à lui-même. Ce n’était pas idéal », confie-t-il.

Pour corriger le tir, Accent Meubles a embauché un technicien à temps plein et l’a formé pendant un an, notamment à l’extérieur de la région. De cette initiative est née Électro Meubles Services, une nouvelle entité entièrement dédiée à la réparation et à la garantie des appareils électroménagers.

« Le but premier d’Électro Meubles Services, c’est vraiment de gérer les garanties et d’offrir un service rapide et efficace à nos clients », précise M. Houde.

Mais l’entreprise ne s’est pas arrêtée là. Frédérik Houde et son nouvel associé, Pierre-Luc Bourassa, directeur d’Électro Meubles Services, ont voulu aller encore plus loin : donner une seconde vie aux appareils récupérés.

« Tous les électroménagers repris chez Accent Meubles sont transférés à Électro Meubles Services, réparés et inspectés avant d’être revendus à très bas prix », explique M. Houde. Le résultat est sans appel : une cuisinière entièrement remise à neuf peut être proposée entre 200 $ et 250 $. « C’est vraiment une belle opportunité pour les gens qui ont moins de moyens », dit-il.

Certains appareils sont même neufs… ou presque.

« On récupère parfois des électroménagers déclassés, qui avaient un petit bris et qu’on a réparés. Par exemple, un réfrigérateur vendu à 1 099 $ en magasin peut être revendu 599,99 $ chez nous. Il est neuf, jamais utilisé, mais on lui donne une seconde chance », ajoute le chef d’entreprise.

Un projet solidaire

Derrière cette initiative, une philosophie claire : redonner à la communauté. Et cela se traduit aussi par un tout nouveau projet de dons.

« Les personnes ou familles dans le besoin pourront faire une demande anonyme. Autrement dit, ce qu’on veut, c’est qu’une personne qui est dans le besoin va nous faire une demande à partir de notre site web Accent Meubles », explique le propriétaire.

Actuellement, une fonction d’aide sur leur site web est en entrain d’être mise en place.

Les dons seront évalués selon certains critères pour s’assurer qu’ils profitent vraiment aux personnes les plus vulnérables : familles monoparentales, ménages à faibles revenus ou situations exceptionnelles.

« On veut vraiment aider les gens qui n’ont pas les moyens. Ce n’est pas tout le monde qui peut se payer un électroménager neuf, et c’est important pour nous de leur offrir une solution digne », précise M. Houde.

Dès cette semaine, les premiers électroménagers réparés seront publiés en ligne, sur le site d’Électro Meubles Services. « Pour l’instant, on se concentre sur la vente en ligne, mais à long terme, on veut ouvrir un local avec pignon sur rue », conclut Frédérik Houde.

En moins de deux ans à la tête d’Accent Meubles Baie-Comeau, le jeune entrepreneur a su transformer une enseigne de meubles en acteur social et environnemental. En donnant une seconde vie aux appareils et un coup de main à ceux qui en ont besoin, Frédérik Houde prouve qu’une entreprise locale peut faire rimer affaires et solidarité.