Les patineuses de Baie-Comeau s’illustrent

Par Johannie Gaudreault 3:31 PM - 22 octobre 2025
Temps de lecture :

La compétition qui s'est tenue à Lévis a permis aux patineuses de Baie-Comeau de faire le plein de médailles. Photo Karen Sauvageau

Les compétitions de patinage artistique sont officiellement lancées et les athlètes du Club de patinage de Baie-Comeau ont enfilé leur patin à Lévis du 10 au 13 octobre. Ensemble, ils ont récolté 7 rubans et 20 médailles, dont 9 d’or.

« Ça a été une super compétition. Les enfants ont vraiment bien fait ça pour la première de l’année. Pour plusieurs, c’était la première fois qu’ils faisaient leur nouveau solo avec leur nouvelle robe, nouveau concept. On a testé pleins de choses et ça s’est avéré très positif », commente l’entraîneuse-chef Karen Sauvageau.

Cette dernière se réjouit de la belle récolte de médailles chez les patineurs de niveau Star et compétitif. « Chacun avait des objectifs bien précis et ils les ont bien réalisés », affirme-t-elle.

Les entraîneuses Kim Decelles et Catherine Gagnon Lacombe ont accompagné la troupe à l’Invitation Carole Gauthier. 

La prochaine compétition sera pour les sous-sections. « On s’en va à Sainte-Marie-de-Beauce du 6 au 9 novembre. C’est une qualification pour les championnats provinciaux qui vont avoir lieu en décembre. C’est pour ceux qui sont dans le secteur compétition », précise Mme Sauvageau.

Résultats

Klara Simard, qui compétitionne chez les Novice, a remporté l’or à son programme long et le bronze au court. Du côté des Pré-novice, Emmanuelle Bourque s’est illustrée en enfilant deux fois l’or à son cou (long et court) tandis que sa compatriote Rose Girard-Lachance a obtenu l’argent (court) et le bronze (long).

Toujours chez les Pré-novice, mais dans le groupe 1, Stella Girard-Lachance a terminé au 6e rang et Myliana Gaudreault la suivait de près au 8e rang, toutes deux pour le programme court. 

Clara Tardif, Penelope Gauthier et Justine Plourde ont respectivement obtenu l’or, l’argent et la 4e position dans la catégorie Sans limites moins de 9 ans. Quant à Lily Allard et Olivia Goulet, elles ont fait bonne figure en récoltant l’argent et le bronze chez les Sans limites moins de 8 ans.

Marifée Girard Lachance a raflé deux fois l’or, soit dans les classes OR et Star 9. Lily-May Plamondon a reçu la troisième place (Star 7 groupe 2) ainsi que la médaille d’or (Star 5 plus de 13 ans groupe 4) tandis que Jeremy Lemieux est monté sur la première marche du podium. (Star 5 plus de 13 ans).

Chez les Star 5 moins de 13 ans (groupe 2), Sofia Thibeault et Eliane Martel se sont imposées en mettant la main sur l’or et l’argent. Léa-Jade Desbiens a aussi remporté l’or (Star 5 moins de 13 ans groupe 1) pendant que Romy Lefrançois et Julia Morin enfilaient les médailles d’argent et de bronze dans la catégorie Star 4.

Quant aux plus jeunes, dans les catégories Relève, Star 2 et Star 3, sept patineuses ont reçu des rubans. Il s’agit de Elizabeth Emond, Livia Morin, Anna Desjardins, Julia Launiere, Hally Barthell, Béatrice Pellerin et Gabrielle Lemieux. 

