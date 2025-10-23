Gilles Babin rappelle l’importance de la démocratie 

Par Karianne Nepton-Philippe 9:00 AM - 23 octobre 2025
Gilles Babin est candidat à la course à la préfecture de la MRC de Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe

« Je trouve désolant de constater l’état de la démocratie », déclare le candidat à la préfecture de la Manicouagan, Gilles Babin, en réponse aux gens qui ne croient pas en sa candidature. 

« On m’a suggéré de ne pas me présenter », dit-il lors d’une conférence de presse le 22 octobre au Centre d’amitié autochtone de Manicouagan.

Il indique qu’on lui a donné comme excuse que les citoyens paieraient la note d’une campagne électorale. Pour M. Babin, il ne faudrait pas y associer un coût. Le candidat voit cette campagne comme une opportunité de parler de l’importance de la démocratie et du rôle de la MRC. 

« Je pense qu’elle est appelée à renaître de ses cendres », soutient celui qui constate que ses compétences sont remises en question. 

Une MRC malade 

« La MRC de Manicouagan est malade », lance-t-il, parlant « d’immobilisme » et de « contradiction ». 

Ce dernier fait entre autres référence à la place que la MRC porte à la Communauté Innue de Pessamit et qu’elle y a portée au travers des années. 

Pour lui, la MRC devrait aussi mieux soutenir certains projets, en citant l’exemple du Paradis des toutous à Pointe-aux-Outardes. Selon le candidat, « toute la structure est en place, mais ça ne tourne pas ». Il veut faire bouger les choses. 

« Les gens n’ont pas le réflexe du citoyen de la MRC », mentionne-t-il. 

Il faut voter

Dans son discours, Gilles Babin rappelle surtout l’importance d’aller voter et de ne pas avoir peur. Il s’exclame : « Je suis une personne de feu. Il y a des gens que ça effraie. »

« Certains ont peur que Gilles Babin ne soit pas capable de contenir son feu, sa passion. Je le comprends, mais je suis aussi une personne réfléchie », conclut-il. 

