MRC de Manicouagan : un nouveau contrat de marketing territorial 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:00 AM - 23 octobre 2025
Image de marque de la MRC Manicouagan. Photo MRC Manicouagan

La MRC de Manicouagan veut redonner un second souffle à son marketing territorial. Elle donne un contrat d’une durée de cinq ans à la firme La Bande pour un montant de 1 755 000 $.

L’objectif de la première année est de miser sur la rétention des citoyens de la Manicouagan. 

« Par la suite, au cours des quatre prochaines années, ce sera de faire rayonner notre image de marque, Manicouagan – Terre de visionnaires, qui a été un peu laissée de côté au cours des derniers mois en raison d’une vacance au poste de communications », indique la directrice générale, Lise Fortin, lors de l’assemblée du conseil des maires le 15 octobre. 

La MRC a ouvert les soumissions relatives à un appel d’offres public lancé au mois d’août.

Trois soumissions ont été reçues et deux d’entre elles étaient conformes. Le contrat de services professionnels en marketing territorial est donc octroyé à la firme La Bande.

Comme l’explique Mme Fortin, ce nouveau contrat aura pour effet d’approprier la somme requise de la réserve financière visant l’attraction et la rétention. « On veut susciter l’appartenance des citoyens », lance-t-elle. 

Aéroport de Baie-Comeau 

Lors de la séance du 15 octobre, on apprend aussi que les plans et devis définitifs et la surveillance des travaux de réhabilitation des aides visuelles de l’aéroport de Baie-Comeau seront réalisés par la firme Artelia Canada inc.

Le contrat a été octroyé par la MRC de Manicouagan pour la somme de 290 500 $. Notons que Transports Canada financera ces travaux via son Programme d’amélioration des infrastructures aéroportuaires.

Pas de directeur à l’aménagement et urbanisme

Il y a une vacance au poste de directeur à l’aménagement et à l’urbanisme à la MRC de Manicouagan.

Puisque le processus de recrutement est en cours, la MRC se retrouve dans l’obligation de donner un mandat à une firme pour l’octroi de services professionnels. C’est pourquoi elle mandate la firme iGÉO pour des services professionnels en aménagement du territoire et urbanisme au montant de 18 000 $ par mois, jusqu’à l’embauche d’une ressource pour le poste. 

