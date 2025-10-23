Plus d’un million pour stimuler le tourisme sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 6:40 PM - 23 octobre 2025
Temps de lecture :

L’annonce de la nouvelle enveloppe pour le développement touristique régional a été réalisée lors du Gala du mérite touristique, le 23 octobre. Photo Charlotte Vuillemin

Le développement touristique de la Côte-Nord bénéficiera d’un nouvel appui financier de 1 157 000 $ pour les trois prochaines années. 

Le gouvernement du Québec et Tourisme Côte-Nord renouvellent leur partenariat pour soutenir le développement touristique régional.

L’annonce a été faite le 23 octobre, à l’occasion du Gala du mérite touristique, par la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, et la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord.

Le gouvernement du Québec accorde un montant de 637 000 $, auquel s’ajoute une contribution de 520 000 $ de Tourisme Côte-Nord. Ces fonds serviront à soutenir des projets inscrits dans la nouvelle Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2025-2027.

Cette entente vise à stimuler un tourisme durable, en appuyant des initiatives touchant les attraits, les festivals, l’hébergement, la structuration de l’offre régionale et le développement numérique. L’appel de projets est ouvert jusqu’au 15 décembre 2025.

Selon la ministre Amélie Dionne, le tourisme demeure « un levier de développement socioéconomique important » pour les régions. Sa collègue Kateri Champagne Jourdain a salué « le dynamisme des entrepreneurs nord-côtiers » qui participent activement à la vitalité économique du territoire.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a pour sa part souligné que ce soutien permettra à la région de « poursuivre le développement d’un tourisme durable, à l’image de la richesse et de la diversité de la Côte-Nord ».

Tourisme Côte-Nord se dit prêt à accompagner les promoteurs dans le dépôt de leurs projets. Sa directrice générale, Joannie Francoeur-Côté, estime que « cet appui concret reconnaît le travail des entrepreneurs, des artisans et des communautés qui font rayonner la région ».

L’EPRTNT précédente, couvrant la période 2022-2025, avait permis de soutenir 38 initiatives totalisant plus de 6 millions $ d’investissements. En 2024, le secteur touristique nord-côtier regroupait plus de 360 entreprises et 4 200 emplois, pour des retombées évaluées à 237 M$.

Politique d'opinion et commentaire

