Tourisme Côte-Nord récompense huit entreprises et rend hommage à ses pionniers

Sous le thème évocateur « S’unir pour rayonner », la communauté touristique nord-côtière s’est donné rendez-vous à Baie-Comeau le 23 octobre pour célébrer la collaboration, la créativité et la passion qui animent l’industrie régionale.

Organisés par Tourisme Côte-Nord, la Journée collaborative et le Gala du mérite touristique 2025 ont réuni près de 250 participants venus des quatre coins du territoire régional.

L’événement, qui alliait réflexion et reconnaissance, a mis en lumière la vitalité d’un secteur en plein essor et la puissance du travail en réseau.

Tout au long de la journée, conférences, panels et ateliers collaboratifs ont permis aux acteurs du milieu de discuter d’enjeux communs et d’échanger des idées pour bâtir un tourisme durable, concerté et distinctif.

« Cette édition du Gala démontre à quel point la collaboration est une force collective pour notre région. Les entreprises touristiques de la Côte-Nord se distinguent par leur audace, leur créativité et leur solidarité. C’est en unissant nos forces que nous continuerons à faire rayonner la Côte-Nord, ici comme ailleurs », souligne Joannie Francoeur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Les artisans du tourisme à l’honneur

En soirée, les projecteurs se sont tournés vers les bâtisseurs et les étoiles montantes du tourisme régional lors du traditionnel Gala du mérite touristique.

Huit prix ont été remis à des entreprises et organisations qui se démarquent par leur engagement, leur innovation et leur contribution à l’expérience nord-côtière :

– Prix Producteurs & Artisans — La Ferme ostréicole Manowin, Anticosti

– Prix Émergence – Tourisme Pessamit

– Prix Initiative et développement durable — Parc nature de Pointe-Aux-Outardes, Baie-Comeau

– Prix Événement de l’année — Festival du Fjord, Sacré-Cœur

– Prix Marketing de l’année – Distillerie Québec North Shore, Chute-aux-Outardes

– Prix Expérience autochtone —Atikuss Canada —L’Économusée du Maskisin

– Prix S’unir pour rayonner — Du Fleuve, Les Escoumins

– Prix Coup de cœur du public — Cake en folie, Sacré-Cœur

Un hommage aux pionniers

Moment fort de la soirée : le Prix hommage aux pionniers, remis à six personnalités qui ont marqué de leur empreinte l’histoire du tourisme nord-côtier.

Tourisme Côte-Nord a tenu à saluer l’engagement et la vision de :

– Gaétan Hovington, Sculpture G. Hovington

– Denis Cardinal, Parc nature de Pointe-Aux-Outardes

– Guy Boudreau, Société des Amis des Monts Groulx

– Violette Doyle, Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier

– Olivier Richard, Services Maritimes Boréale

– Garland Nadeau, Musée Whitley

Tourisme Côte-Nord a tenu à remercier chaleureusement tous les partenaires, collaborateurs et participants ayant contribué au succès de cet événement rassembleur, symbole d’une région plus unie que jamais autour de sa passion commune : faire découvrir la beauté brute et l’authenticité du territoire nord-côtier.

L’entreprise Du Fleuve des Escoumins est récipiendaire du prix S’unir pour rayonner. Photo Charlotte Vuillemin

Le Prix marketing de l’année a été remis à la Distillerie Quebec North Shore de Chute-aux-Outardes. Photo Charlotte Vuillemin

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes a mis la main sur le Prix initiative et développement durable. Photo Charlotte Vuillemin