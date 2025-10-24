Collision sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 1:34 PM - 24 octobre 2025
Temps de lecture :

Un accident est survenu peu après 13 h au coin des boulevards Laflèche et Blanche à Baie-Comeau.

Selon le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, il s’agit d’une collision matérielle. Il n’y aurait aucun blessé.

Les usagers de la route sont invités à demeurer prudents dans le secteur.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Perquisition chez des motards suite à une altercation dans un bar de Sept-Îles

Des moyens à la hauteur pour nos fermes, réclament les agriculteurs nord-côtiers

Employés non brevetés de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine : entente acceptée à 94 %

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Perquisition chez des motards suite à une altercation dans un bar de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Des moyens à la hauteur pour nos fermes, réclament les agriculteurs nord-côtiers

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer