Collision sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau

Un accident est survenu peu après 13 h au coin des boulevards Laflèche et Blanche à Baie-Comeau.

Selon le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, il s’agit d’une collision matérielle. Il n’y aurait aucun blessé.

Les usagers de la route sont invités à demeurer prudents dans le secteur.