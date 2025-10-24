Collision sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau
Un accident est survenu peu après 13 h au coin des boulevards Laflèche et Blanche à Baie-Comeau.
Selon le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, il s’agit d’une collision matérielle. Il n’y aurait aucun blessé.
Les usagers de la route sont invités à demeurer prudents dans le secteur.
