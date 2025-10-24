Élections municipales : voter par anticipation le 26 octobre

S’il n’est pas possible pour vous d’aller voter le 2 novembre ou que votre choix est déjà fait, il est possible de voter par anticipation le dimanche 26 octobre.
Tous les bureaux de vote seront ouverts de 12 h à 20 h.
Rappelons que dans la Manicouagan, les électeurs de Baie-Comeau, Baie-Trinité, Ragueneau et Pointe-Lebel auront à faire un choix pour leur prochain maire.
Plusieurs postes de conseillers sont aussi à pourvoir dans ces municipalités, en plus de Chute-aux-Outardes. De plus, les Manicois inscrits sur la liste électorale doivent voter pour le prochain préfet de la MRC.
Notons que le jour du scrutin, soit le dimanche 2 novembre, les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord