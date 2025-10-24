Élections municipales : voter par anticipation le 26 octobre

Par Karianne Nepton-Philippe 4:00 PM - 24 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo iStock

S’il n’est pas possible pour vous d’aller voter le 2 novembre ou que votre choix est déjà fait, il est possible de voter par anticipation le dimanche 26 octobre.

Tous les bureaux de vote seront ouverts de 12 h à 20 h.

Rappelons que dans la Manicouagan, les électeurs de Baie-Comeau, Baie-Trinité, Ragueneau et Pointe-Lebel auront à faire un choix pour leur prochain maire.

Plusieurs postes de conseillers sont aussi à pourvoir dans ces municipalités, en plus de Chute-aux-Outardes. De plus, les Manicois inscrits sur la liste électorale doivent voter pour le prochain préfet de la MRC.

Notons que le jour du scrutin, soit le dimanche 2 novembre, les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Collision sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau

Perquisition chez des motards suite à une altercation dans un bar de Sept-Îles

Des moyens à la hauteur pour nos fermes, réclament les agriculteurs nord-côtiers

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Collision sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité

Perquisition chez des motards suite à une altercation dans un bar de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer