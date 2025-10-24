Le Drakkar casse enfin la glace

C’est maintenant chose faite. Le Drakkar a finalement cassé la glace avec sa première victoire de la saison, vendredi soir, quand il a pris la mesure de l’Océanic de Rimouski par le pointage de 5-2.

Battus à leurs 12 premières sorties de la campagne, les vikings du navire ont affiché beaucoup plus d’aplomb et n’ont pas mis de temps à imposer le rythme devant les 1496 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Les locaux ont ouvert la marque à la huitième minute de jeu grâce au tout premier but en carrière de l’attaquant Kieran Litterick, rappelé de la Ligue de hockey Junior A de l’Ontario au cours des derniers jours.

La récente acquisition n’a vraiment pas tardé à s’afficher. Première étoile du match, le centre de 19 ans a touché la cible en plus de se faire complice sur deux autres buts des vainqueurs.

Deuxième période

En avance 2-0 après 20 minutes de jeu, le Drakkar a triplé sa priorité, au début du second tiers, grâce à son capitaine par intérim Shawn Pearson qui a su capitaliser sur un jeu de puissance des siens.

Les Rimouskois ont réagi, quelques instants plus tard, en inscrivant deux buts sans riposte. Les visiteurs ont ensuite bourdonné à plusieurs reprises, mais le gardien baie-comois Lucas Beckman (24 arrêts) a de nouveau veillé au grain.

Le Russe Gleb Semenov a toutefois porté un dur à l’ennemi, en fin de deuxième période, avec son premier filet de la rencontre. Deuxième étoile de la partie, Semenov (deux buts, une passe) a cloué le cercueil avec le 5e but des vainqueurs inscrit dans un filet désert.

« Les joueurs ont bien commencé le match. Le fait de marquer deux buts et d’avoir plus d’offensive nous a aidés. Oui, il y a eu des erreurs mais, dans l’ensemble, nous avons vu des bonnes choses. Ça va faire du bien à tout le monde et c’est bon pour la confiance », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Tout en soulignant le brio de son nouveau viking (Kieran Litterick), l’entraîneur-chef constate que son club progresse depuis les récentes semaines. « Dans les cinq derniers matchs, nous sommes allés trois fois en prolongation et nous venons de gagner. C’est bon signe et il faut bâtir là-dessus ».

En vitesse

Alexis Michaud a complété le pointage pour les gagnants, qui ont dirigé 23 rondelles en direction du cerbère rimouskois Mathis Langevin.

Évan Dépatie et Émile Duquet ont sonné la riposte dans le clan de l’Océanic, qui tentera de se venger, samedi après-midi (16 h), lors du second match de ce programme double disputé à Baie-Comeau.