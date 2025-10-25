Godbout consulte la population 

La Municipalité de Godbout a sollicité les idées et entendu les préoccupations de ses citoyens, dans une démarche visant à améliorer l’ensemble des services du village.

Une activité a été organisée par la Municipalité avec l’aide de MU Conseils le 20 octobre à Godbout.

Ce sont 22 personnes qui y ont participé, ce qui équivaut à 10 % de la population.

« C’était très positif, les gens présents ont vraiment participé et donné leurs préoccupations, posé leurs questions », fait savoir la conseillère Danielle Michaud.

« Il y a des gens qui ont l’habitude de poser beaucoup de questions, parfois des critiques, mais grâce à l’activité, ils ont pu participer et donner leurs points de vue », enchaîne-t-elle.

Le tout était organisé sous forme d’ateliers. MU Conseils produira un compte-rendu de ces ateliers qui sera remis à l’instance municipale.

« Il y a un enjeu qui a été discuté comme quoi on n’a pas de salle communautaire », mentionne Mme Michaud.

La Municipalité ne possède actuellement pas d’endroit assez grand pour accueillir plusieurs activités.

Il y a aussi eu beaucoup de discussion face aux enjeux de sécurité dans le village.

« Pour nous, c’était important de consulter la population pour savoir quels sont enjeux qui leur tiennent à cœur », rapporte la conseillère.

Les conclusions de ces discussions seront connues d’ici un mois et la Municipalité de Godbout se penchera sur les options retenues dès le début 2026.