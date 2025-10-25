Godbout consulte la population 

Par Karianne Nepton-Philippe 4:00 PM - 25 octobre 2025
Temps de lecture :

La Municipalité de Godbout a consulté ses citoyens pour entendre préoccupations, questions et idées. Photo MU Conseils

La Municipalité de Godbout a sollicité les idées et entendu les préoccupations de ses citoyens, dans une démarche visant à améliorer l’ensemble des services du village. 

Une activité a été organisée par la Municipalité avec l’aide de MU Conseils le 20 octobre à Godbout. 

Ce sont 22 personnes qui y ont participé, ce qui équivaut à 10 % de la population. 

« C’était très positif, les gens présents ont vraiment participé et donné leurs préoccupations, posé leurs questions », fait savoir la conseillère Danielle Michaud.

« Il y a des gens qui ont l’habitude de poser beaucoup de questions, parfois des critiques, mais grâce à l’activité, ils ont pu participer et donner leurs points de vue », enchaîne-t-elle. 

Le tout était organisé sous forme d’ateliers. MU Conseils produira un compte-rendu de ces ateliers qui sera remis à l’instance municipale. 

« Il y a un enjeu qui a été discuté comme quoi on n’a pas de salle communautaire », mentionne Mme Michaud. 

La Municipalité ne possède actuellement pas d’endroit assez grand pour accueillir plusieurs activités. 

Il y a aussi eu beaucoup de discussion face aux enjeux de sécurité dans le village. 

« Pour nous, c’était important de consulter la population pour savoir quels sont enjeux qui leur tiennent à cœur », rapporte la conseillère. 

Les conclusions de ces discussions seront connues d’ici un mois et la Municipalité de Godbout se penchera sur les options retenues dès le début 2026.

