Godbout consulte la population
La Municipalité de Godbout a consulté ses citoyens pour entendre préoccupations, questions et idées. Photo MU Conseils
La Municipalité de Godbout a sollicité les idées et entendu les préoccupations de ses citoyens, dans une démarche visant à améliorer l’ensemble des services du village.
Une activité a été organisée par la Municipalité avec l’aide de MU Conseils le 20 octobre à Godbout.
Ce sont 22 personnes qui y ont participé, ce qui équivaut à 10 % de la population.
« C’était très positif, les gens présents ont vraiment participé et donné leurs préoccupations, posé leurs questions », fait savoir la conseillère Danielle Michaud.
« Il y a des gens qui ont l’habitude de poser beaucoup de questions, parfois des critiques, mais grâce à l’activité, ils ont pu participer et donner leurs points de vue », enchaîne-t-elle.
Le tout était organisé sous forme d’ateliers. MU Conseils produira un compte-rendu de ces ateliers qui sera remis à l’instance municipale.
« Il y a un enjeu qui a été discuté comme quoi on n’a pas de salle communautaire », mentionne Mme Michaud.
La Municipalité ne possède actuellement pas d’endroit assez grand pour accueillir plusieurs activités.
Il y a aussi eu beaucoup de discussion face aux enjeux de sécurité dans le village.
« Pour nous, c’était important de consulter la population pour savoir quels sont enjeux qui leur tiennent à cœur », rapporte la conseillère.
Les conclusions de ces discussions seront connues d’ici un mois et la Municipalité de Godbout se penchera sur les options retenues dès le début 2026.