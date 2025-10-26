Philippe Laprise fait rire et voyager… jusqu’au Portugal!

L’humoriste bien connu Philippe Laprise troque la scène pour l’écran et le micro pour la valise dans Philippe Laprise au Portugal, un film de voyage humoristique présenté par Les Aventuriers Voyageurs.

Dès le 4 novembre à la Salle Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre, puis à partir du 11 novembre aux cinémas Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles, le public nord-côtier pourra embarquer pour un périple aussi dépaysant qu’hilarant.

Entre gags improvisés, rencontres inattendues et verres de porto partagés, l’humoriste québécois invite les spectateurs à découvrir les merveilles du Portugal. Des ruelles pittoresques de Lisbonne aux châteaux médiévaux perchés sur les collines, en passant par les plages dorées de l’Algarve et les vignobles en terrasses du Douro, Philippe Laprise transforme chaque étape de son voyage en une aventure pleine de rires et de découvertes.

« Jumeler l’humour et les voyages est une formule qui plaira certainement à tous. Ce film réalisé avec Philippe Laprise est le premier film de voyage humoristique à être présenté sur grand écran par Les Aventuriers Voyageurs. De nouvelles productions sont déjà en préparation pour la prochaine saison avec d’autres personnalités publiques québécoises », explique Yannick Gervais, fondateur des Aventuriers Voyageurs et réalisateur du film.

Le voyage version stand-up

Ce projet marque une première pour Les Aventuriers Voyageurs, une organisation reconnue pour ses documentaires de voyage présentés dans les cinémas du Québec. Cette fois, place à un road trip ponctué de fous rires, où l’humour devient le fil conducteur de la découverte culturelle.

Véritable conteur et improvisateur né, Philippe Laprise promet d’emmener les spectateurs dans un univers où les paysages grandioses du Portugal côtoient son énergie contagieuse. Habitué des grandes salles et des anecdotes savoureuses, l’humoriste garde ici son authenticité tout en explorant un tout nouveau terrain de jeu : celui du cinéma de voyage.

Le synopsis et la bande-annonce du film sont disponibles sur le site des Aventuriers Voyageurs.