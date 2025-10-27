Baie-Comeau brille aux Championnats du monde de pétanque en Espagne

Par Johannie Gaudreault 9:10 AM - 27 octobre 2025
Temps de lecture :

Les joueurs de Baie-Comeau ont vaincu l’Ukraine 13 à 9. Photo courtoisie

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, des juniors canadiens ont atteint un niveau très élevé aux Championnats du monde de pétanque, où 29 pays étaient représentés. Et ce sont des joueurs de Baie-Comeau.

Grâce à leurs excellentes performances tout au long de la saison, les Baie-Comois Charles-Antoine Massé, Juliette Gagné, Steeve Jean et Raphaëlle Jourdain ont réussi à représenter le Canada aux mondiaux juniors de pétanque, un moment historique pour le Club bouliste.

En doublette, l’équipe Canada 1 (Charles-Antoine Massé et Juliette Gagné) a remporté ses matchs contre la Hongrie 13–7 et la Suède 13–11, tandis que Canada 2 (Steve Jean et Raphaëlle Jourdain) a gagné contre la Slovaquie 13–11.

En triplette mixte, le Canada a battu l’Ukraine 13–9 avant de participer à la Coupe des nations, où les joueurs ont gagné contre le Mexique 11–6 avant de s’incliner face à la Suisse.

Selon Alex Bendi, président de la Fédération canadienne de pétanque, il s’agit d’un exploit historique pour les juniors canadiens.

« Nos jeunes reviennent avec des souvenirs inoubliables et une immense fierté d’avoir représenté leur ville et leur pays », rapporte Francine Bélair, présidente du Club bouliste de Baie-Comeau.

La délégation baie-comoise s’est rendue en Espagne pour les championnats mondiaux de pétanque. Photo courtoisie

Club de bouliste de Baie-Comeau : la Côte-Nord entre dans l’histoire

