Des militaires s’entraîneront près de l’aéroport de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 4:20 PM - 27 octobre 2025
Des militaires seront présents à l’aéroport de Baie-Comeau du 2 au 7 novembre pour un exercice d’entraînement. Photo Corporal Bélynda Casse

La 2Escadre de Bagotville effectuera, du 2 au 7 novembre, un important exercice d’entraînement à proximité de l’aéroport de Baie-Comeau. Les citoyens pourraient remarquer une activité aérienne accrue et la présence de militaires dans la région.

L’opération, baptisée AGILE WARRIOR 25, marquera la première mise en œuvre au Canada du concept d’emploi de forces de combat adaptables (EFCA), une approche qui vise à accroître la rapidité et la flexibilité d’intervention des Forces armées canadiennes.

Durant cette période, la population pourrait observer une hausse des activités militaires dans le secteur, notamment en raison de la présence d’aéronefs et de diverses opérations simulées. Des militaires en uniforme seront également visibles dans la communauté.

« Ces activités s’inscrivent dans le cadre normal de l’exercice et ne présentent aucun risque pour la population », affirme la Capitaine Sophie Quemeneur des Affaires publiques de la 2e Escadre de Bagotville.

L’exercice AGILE WARRIOR 25 permettra aux membres de la 2Escadre et à leurs partenaires de tester différents scénarios aéroportuaires à l’échelle locale.

Ces entraînements sont réalisés dans le but de renforcer la coordination et la capacité de déploiement rapide de l’Aviation royale canadienne, notamment dans le cadre du projet de capacité expéditionnaire de la Force aérienne (CEFA).

« Les exercices de la 2e Escadre sont étroitement planifiés et rigoureusement encadrés afin de réduire au minimum les répercussions sur la communauté tout en assurant la sécurité du public », assure la porte-parole.

