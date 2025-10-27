Les Nord-Côtiers disputent leurs premiers matchs à la maison

Le hockey d’élite a pris d’assaut le Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau les 25 et 26 octobre, alors que les Nord-Côtiers M13AAA et M15AAA disputaient leurs premiers matchs locaux de la saison.

Après deux fins de semaine sur la route, les jeunes joueurs ont enfin pu se produire devant leurs partisans dans une atmosphère survoltée.

Pour cette soirée d’ouverture, la franchise nord-côtière accueillait le Blizzard du Séminaire Saint-François, une organisation réputée dont les deux formations (M13AAA et M15AAA) occupent le sommet de la division Entrepôt du Hockey.

Deux victoires pour les M13AAA

Les Nord-Côtiers M13AAA ont amorcé le week-end de brillante façon samedi, imposant leur rythme dès la mise au jeu. « Grâce à un jeu collectif discipliné et un excellent travail défensif, ils ont signé une victoire bien méritée de 3 à 2 face aux meneurs du classement », relate le coordonnateur Thomas Gagnon.

Dimanche, la troupe nord-côtière a confirmé son excellent départ en signant une deuxième victoire consécutive, cette fois par la marque de 4 à 2.

Des M15AAA combatifs malgré l’adversité

De leur côté, les M15AAA, menés par l’entraîneur André Deschênes, ont montré de belles choses malgré deux défaites face au Blizzard. Samedi, après une première période dominée 2 à 0, ils ont vu leurs adversaires reprendre le dessus pour l’emporter 6 à 3.

Le lendemain, les Nord-Côtiers ont livré un autre duel serré, s’inclinant 7 à 4 à l’issue d’un match intensément disputé.

« Malgré le résultat, les Nord-Côtiers ont démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec la meilleure équipe de la division », souligne M. Gagnon.

Une organisation en pleine croissance

Ce week-end d’ouverture marque une étape importante pour les Nord-Côtiers, membres de la Ligue de hockey d’excellence du Québec. L’organisation continue de miser sur le développement du talent régional, le dépassement de soi et la fierté nord-côtière.

« Les efforts conjoints des joueurs, du personnel d’entraîneurs, des parents et des bénévoles permettent à nos jeunes de vivre une expérience enrichissante, tout en représentant fièrement la Côte-Nord », conclut le coordonnateur.