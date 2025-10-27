Toujours pas plus de monde sur la Côte-Nord, mais un des meilleurs PIB par habitant au Québec

Par Emy-Jane Déry 12:20 PM - 27 octobre 2025
Temps de lecture :

Vue aérienne de Sept-Îles. Photo archives

La Côte-Nord demeure la seule région de la province à ne pas avoir vu sa population grandir, selon le plus récent Panorama des régions de l’Institut de la statistique du Québec. Pourtant, elle aussi celle qui offre un des meilleurs PIB par habitant de la province. 

L’Institut de la statistique du Québec a publié lundi le Panorama des régions du Québec, qui dresse un portrait des 17 régions administratives selon 7 thèmes : la démographie, le marché du travail, le PIB, le revenu disponible par habitant, les conditions de vie des familles, la santé et la culture. 

La population de la Côte-Nord est la seule de la province à ne pas avoir augmenté pour la période de 2023-2024. La région affiche un déclin démographique depuis 2021.

« Les pertes sont toutefois de faible ampleur et contrastent avec les déficits plus importants qui ont souvent été enregistrés par le passé », souligne l’Institut, dans son rapport sur la région.

Au 1er juillet 2024, la population totale de la Côte-Nord se chiffrait à 89 846 personnes, une perte de 68 personnes comparativement à 2023. 

Autre qualificatif de la population nord-côtière : elle est plus âgée que celle de l’ensemble du Québec.

« La part de personnes âgées de 65 ans et plus et l’âge moyen y sont supérieurs à ce qui est observé à l’échelle québécoise », note-t-on. 

En termes de richesses, « après avoir été la seule région du Québec à afficher un recul de son PIB en 2022, la Côte-Nord a renoué avec la croissance en 2023 », souligne l’Institut. Le produit intérieur brut au prix de base a grimpé de 4,6 %, atteignant 9 672 M$.

La Côte-Nord se démarque avec son PIB par habitant (107 571 $) qui se classe deuxième au rang des plus hauts, après celui du Nord-du-Québec.

