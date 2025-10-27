Vote par anticipation : voici le taux de participation à Baie-Comeau

Baie-Comeau enregistre un taux de participation de 18% lors de la journée de vote par anticipation le 26 octobre. Cela comprend aussi le bureau de vote par itinérance la veille.

C’est une augmentation par rapport aux dernières élections générales de 2021. Le taux de participation du vote par anticipation était alors de 10%.

En 2021, le taux de participation au final était de 25,7 %. Notons qu’à ce moment, le maire Yves Montigny avait été réélu par acclamation. Seuls des sièges au conseil étaient à pourvoir.

En 2023, lors de l’élection partielle à la mairie de Baie-Comeau, ce sont 28,64 % qui se sont déplacés au total pour voter.

La Ville de Baie-Comeau rappelle à ces citoyens d’aller voter le 2 novembre, de 10 h à 20 h. Le porte-parole aux communications, Pierre-Olivier Normand, aimerait bien dépasser le taux de participation de 25,7%.

Il rappelle que le carton jaune n’est pas obligatoire. Si les gens l’ont reçu, il suffit de vérifier les informations qui y sont inscrites.

Rappelons que les citoyens de Baie-Comeau ont à élire une personne au poste de maire, au poste de conseiller (sauf pour le quartier Mgr-Bélanger) et au poste de préfet de la MRC de Manicouagan.