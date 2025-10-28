Accès limité au pont de la rivière Le Petit Bras à Baie-Comeau

Des travaux de forage obligent la Ville de Baie-Comeau à limiter l’accès au pont de la rivière Le Petit Bras, entre les deux secteurs, du 29 au 31 octobre.

« Même s’il y aura un peu d’attente, l’accès à la piste cyclable sera maintenu avec des signaleurs en place pour permettre une circulation en alternance sur le pont », a indiqué Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau.

Le pont de la rivière Le Petit Bras est sous surveillance hebdomadaire depuis la fin de l’année 2024. Il sera de nouveau fermé cet hiver, et ce, dès la première accumulation de neige.

« Le pont a pu être utilisé du printemps à l’automne. Cependant, par mesure préventive, il n’est pas recommandé de le laisser accessible dès qu’un poids s’accumule sur l’infrastructure, ce qui nous oblige à le fermer pour un deuxième hiver consécutif », a poursuivi M. Pineault.

Remplacement en 2026

Une bonne nouvelle est toutefois annoncée par la Ville : le pont de la rivière Le Petit Bras sera remplacé en 2026.

« Les travaux de forage sont une étape à réaliser en vue du remplacement du pont. Par ailleurs, la Ville a été proactive et une aide financière provinciale, provenant du programme Véloce III, a déjà été confirmée pour nous aider à financement le projet », s’est réjoui M. Pineault.