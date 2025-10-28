Forum Littoral en commun : pour l’avenir de nos rives

Par Emelie Bernier 1:13 PM - 28 octobre 2025 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

L'érosion menace plusieurs secteurs du littoral. Photo Emelie Bernier

À ce jour, 135 personnes ont confirmé leur participation au forum interrégional Littoral en commun : restaurer nos côtes, ensemble qui se tiendra à Baie-Comeau les 5 et 6 novembre.

L’ensemble des interventions (conférences, panels, ateliers et discussions) prévues durant le forum s’articule autour de la thématique de la restauration des écosystèmes côtiers. 

L’événement s’adresse tant aux ministères qu’aux gestionnaires, aux communautés autochtones, aux organismes municipaux, aux universitaires, aux communautés de pratique et aux experts du milieu.

Les comités ZIP, de Charlevoix jusqu’aux Iles-de-la-Madeleine en passant par la Gaspésie et la Côte-Nord, sont impliqués dans l’organisation de ce forum.

Une vaste partie de leurs territoires est concernée par des problématiques comme l’érosion des berges, un phénomène, comme plusieurs autres, accentué par les changements climatiques.

Parmi les objectifs visés, on souhaite établir des partenariats durables entre les divers intervenants, faire «dialoguer les savoirs» et présenter quelques projets innovants et inspirants, notamment un projet de réhabilitation de l’anguille d’Amérique.

Il est toujours temps de s’inscrire ici.

Le futur du littoral entre vos mains

