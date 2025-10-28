Incertitude pour l’avenir d’un plan de réconciliation entre Hydro-Québec et des Innus

Par La Presse Canadienne 6:49 PM - 28 octobre 2025
Une œuvre d'art public orne un château d'eau à Sheshatshiu, Terre-Neuve-et-Labrador, le 10 mai 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Sarah Smellie

L’avenir d’une proposition de réconciliation entre Hydro-Québec et les Innus du Labrador est incertain, un vote de ratification n’ayant pas atteint le quorum.

Une porte-parole de la Nation innue affirme que plus 50 % des électeurs admissibles des deux communautés innues du Labrador – Sheshatshiu et Natuashish – devaient se prononcer sur le projet pour que le vote soit retenu.

Donna Paddon affirme que la participation électorale a été bonne à Natuashish, mais qu’elle n’a pas atteint le seuil requis à Sheshatshiu.

Le conseil d’administration de la Nation innue se réunira pour déterminer la suite des choses.

Si elle est adoptée, l’entente de principe mettrait fin à une poursuite intentée en 2020 par la Nation innue pour obtenir une indemnisation de la part du service public pour la construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Churchill Falls sur un territoire traditionnel innu.

Hydro-Québec a également accepté de verser des paiements annuels totalisant 87 millions $ sur 16 ans à un fonds de réconciliation pour les Innus du Labrador.

Un porte-parole d’Hydro-Québec indique que les responsables du service public discuteront des prochaines étapes avec la Nation innue.

