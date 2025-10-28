Mairie de Baie-Comeau : les candidats à la mairie en quelques questions

Le journal Le Manic a préparé un portrait des candidats à la mairie de Baie-Comeau afin d’aider les électeurs à faire leur choix le 2 novembre.

Trois personnes sont candidates à Baie-Comeau : Mélanie Bernier Savard, Michel Desbiens et Katia Gauthier Miville. Chaque candidat a reçu les sept mêmes questions auxquelles il devait répondre dans un délai d’une semaine. Ils devaient le faire dans un maximum de 90 mots par réponse, pour un total de 630 mots.

Les réponses des candidats ont été retranscrites et corrigées, notamment pour l’orthographe et le respect du nombre de mots.

Les questions et réponses se retrouvent ci-dessous et le tout a été placé par ordre alphabétique de nom de famille des candidats.

Mélanie Bernier Savard

Quels projets économiques en cours ou à venir à Baie-Comeau obtiennent votre appui ? Si vous êtes élu, quelles actions porteriez-vous pour qu’ils se concrétisent ?

Aller en appel d’offres afin de revitaliser le port et développer le projet du Terminal no5, afin de faciliter le transport et le développement international. De plus, dans le même sens, je favoriserais le projet de Northern Graphite afin d’être un grand producteur et exportateur d’anodes de batteries pour voitures électriques.

Les derniers états financiers de la Ville de Baie-Comeau ont démontré un surplus de 7,1 M$. Comment comptez-vous maintenir la santé financière de Baie-Comeau tout en répondant aux besoins de la population ?

En rénovant et en bâtissant de nouvelles infrastructures, je contribue à créer de l’emploi et une santé économique prospère.

La crise du logement sévit partout au Québec et Baie-Comeau n’y fait pas exception. Quelle place accordez-vous à cet enjeu et comment comptez-vous y faire face si vous devenez maire ?

Je désire prioriser les dossiers des demandes des organismes communautaires, en attente de terrain et/ou de permis, dans le but de bâtir de nouveaux logements communautaires.

Quelles initiatives comptez-vous mettre de l’avant pour améliorer la mobilité durable — que ce soit en matière de transport collectif, de pistes cyclables ou d’infrastructures pour les véhicules électriques ?

Je désire que les pistes cyclables se rejoignent dans l’ensemble de la ville tel un circuit et qu’elles soient déneigées en hiver. Nous devons rendre accessibles nos points d’intérêt, dont plusieurs ne le sont pas actuellement.

Si vous êtes élu, sera-t-il important pour vous d’investir des fonds municipaux dans la culture locale ? Et quels types de projets culturels aimeriez-vous soutenir ?

Je vais soutenir les projets auxquels la population pourra participer en grand nombre, ne serait-ce qu’en prêtant des lieux, en améliorant les infrastructures de la salle de spectacles, en bâtissant un centre multirécréatif comprenant la bibliothèque entre les deux secteurs. Je désire que les œuvres des artistes de la région y soient exposées dans les deux lieux.

Plusieurs infrastructures, sportives comme culturelles, sont importantes sur le territoire de la ville de Baie-Comeau. Quels sont vos plans pour les entretenir, les moderniser ou optimiser leur utilisation ?

Je vais fusionner l’ensemble des services sportifs dans un seul centre entre les deux secteurs.

Baie-Comeau est propriétaire de l’équipe de hockey le Drakkar. Selon vous, la Ville devrait-elle conserver cette propriété ou envisager un autre modèle de gestion ?

Le Drakkar apporte des retombées économiques dans notre ville. L’équipe ne représente pas seulement Baie-Comeau, mais l’ensemble de la population de la Côte-Nord.

Michel Desbiens

Quels projets économiques en cours ou à venir à Baie-Comeau obtiennent votre appui ? Si vous êtes élu, quelles actions porteriez-vous pour qu’ils se concrétisent ?

Nous entamons la phase 3 de développement du parc éco-industriel Jean-Noël-Tessier, qui accueillera deux entreprises innovantes : Hy2gen et CanAqua. Ces entreprises joueront un rôle clé dans la diversification de notre tissu économique. Ces projets permettront non seulement de créer des emplois de qualité, mais aussi de renforcer les finances municipales. En parallèle, tous les projets de construction de logement et d’habitation sont essentiels pour notre accroissement. Nous aurons besoin de l’aide de nos gouvernements dans ces développements et je ferai les représentations nécessaires afin d’assurer le succès de cette relance économique.

Les derniers états financiers de la Ville de Baie-Comeau ont démontré un surplus de 7,1 M$. Comment comptez-vous maintenir la santé financière de Baie-Comeau tout en répondant aux besoins de la population ?

La Ville de Baie-Comeau a perdu 6 M$ en revenus annuels et nous devons utiliser les surplus cumulés pour équilibrer le budget. Nous travaillons quotidiennement à la création de nouveaux revenus qui nous aideront à minimiser les prochaines hausses de taxes. Nous continuons également nos démarches d’optimisation des bâtiments municipaux et des plateaux sportifs pour maximiser leur utilisation et nous poursuivons nos pratiques pour améliorer nos façons de faire au quotidien. Une attention particulière est portée aux nouvelles dépenses, puisque plusieurs de nos infrastructures ont un besoin urgent d’être réparées.

La crise du logement sévit partout au Québec et Baie-Comeau n’y fait pas exception. Quelle place accordez-vous à cet enjeu et comment comptez-vous y faire face si vous devenez maire ?

Le manque de logement est l’enjeu le plus urgent pour notre ville et nous y travaillons depuis le début de mon premier mandat. Environ 900 portes sont en processus et nous travaillons avec plus de 12 différents promoteurs pour la construction de logements accessibles et adaptés aux besoins de la population. Nous avons mis de l’avant un programme de subvention et nous travaillons de concert avec les promoteurs et les ministères pour faire avancer les projets. Ce n’est pas rapide comme on le souhaite, mais plusieurs projets débuteront en 2026.

Quelles initiatives comptez-vous mettre de l’avant pour améliorer la mobilité durable — que ce soit en matière de transport collectif, de pistes cyclables ou d’infrastructures pour les véhicules électriques ?

En 2025, une étude de la fréquentation du transport urbain à Baie-Comeau a permis d’ajuster les horaires, notamment pour mieux desservir l’heure du dîner. Un nouveau contrat a été signé avec un transporteur, dont les services débuteront en janvier 2026. Le plan directeur du réseau cyclable sera entièrement révisé afin d’améliorer la sécurité et l’adéquation aux besoins des usagers. Actuellement, la ville dispose de 11 bornes de recharge de niveau 2 et 6 de niveau 3 (recharge rapide), avec 4 nouvelles bornes rapides à venir grâce à un projet gouvernemental.

Si vous êtes élu, sera-t-il important pour vous d’investir des fonds municipaux dans la culture locale ? Et quels types de projets culturels aimeriez-vous soutenir ?

Baie-Comeau se distingue comme un centre culturel dynamique, engagé à améliorer la qualité de vie de ses citoyens avec une politique culturelle établie (2018-2028). Une vision claire et des objectifs précis orientent les actions municipales. Grâce à une entente budgétaire partagée avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville soutient activement les initiatives locales. Ce partenariat facilite la réalisation des projets inscrits dans le plan d’action culturel, qui reflète l’importance d’accorder une place non négligeable à la culture dans le développement communautaire.

Plusieurs infrastructures, sportives comme culturelles, sont importantes sur le territoire de la ville de Baie-Comeau. Quels sont vos plans pour les entretenir, les moderniser ou optimiser leur utilisation ?

Nous poursuivons l’optimisation des bâtiments municipaux et des installations sportives afin d’en maximiser l’usage. Un état de situation est en cours pour évaluer les infrastructures plus vieillissantes au Mont Ti-Basse, et déterminer les investissements requis. Le réaménagement des terrains de baseball est aussi un projet prioritaire et nous prévoyons déposer une demande de subvention dans le cadre du programme PAFIRS, ce qui permettra d’améliorer les installations sans augmenter le fardeau fiscal des citoyens, tout en répondant aux besoins actuels de la communauté.

Baie-Comeau est propriétaire de l’équipe de hockey le Drakkar. Selon vous, la Ville devrait-elle conserver cette propriété ou envisager un autre modèle de gestion ?

Le Drakkar de Baie-Comeau représente bien plus qu’une équipe sportive : c’est un moteur économique et un vecteur de fierté régionale. En tant que maire, je m’engage à maintenir la propriété municipale de notre équipe et de préserver cette identité tout en assurant que les retombées économiques profitent directement à la communauté. Il faut s’assurer que le modèle de gestion demeure viable et optimal, mais les intérêts des citoyens et la vitalité locale doivent rester au cœur des décisions.

Katia Gauthier Miville

Quels projets économiques en cours ou à venir à Baie-Comeau obtiennent votre appui ? Si vous êtes élu, quelles actions porteriez-vous pour qu’ils se concrétisent ?

Je crois que la revitalisation du centre-ville de Baie-Comeau est un projet concret et proche des citoyens. Il rend le centre plus accueillant et fonctionnel pour les habitants et commerçants. Les autres projets économiques sont très intéressants, mais demandent plus d’analyse avant de décider de leur implantation. Mon objectif est de prioriser les initiatives qui bénéficient directement aux citoyens de la ville et des alentours. Et oui, par la suite, je suis d’accord pour soutenir les gros projets qui créeront de nouveaux emplois pour les citoyens de Baie-Comeau.

Les derniers états financiers de la Ville de Baie-Comeau ont démontré un surplus de 7,1 M$. Comment comptez-vous maintenir la santé financière de Baie-Comeau tout en répondant aux besoins de la population ?

Maintenir la santé financière de Baie-Comeau demande un équilibre entre économies et dépenses stratégiques. Économiser est essentiel, mais il faut aussi investir afin que l’argent dépensé produise des bénéfices supérieurs à l’investissement initial, par des retombées économiques, des emplois ou des services améliorés. Chaque décision sera réfléchie pour maximiser l’impact positif pour les citoyens, tout en pensant aux générations futures. L’objectif est de trouver un juste équilibre. Offrir des services de qualité, développer l’économie et conserver un surplus qui assure une ville solide et durable.

La crise du logement sévit partout au Québec et Baie-Comeau n’y fait pas exception. Quelle place accordez-vous à cet enjeu et comment comptez-vous y faire face si vous devenez maire ?

Peu importe la situation financière, chaque citoyen de Baie-Comeau pourra se loger. Je m’engage personnellement à aider tous et chacun, qu’ils soient à l’aise financièrement ou aient moins de moyens. Mon rôle est de mobiliser les ressources et les programmes existants, sans demander aux investisseurs de porter ces coûts. Je vérifierai que les prix reflètent la réalité du marché. J’ai aussi un projet pour les personnes sans-abri. Mon objectif est que tous se sentent en sécurité, chez eux, et à leur place dans la ville.

Quelles initiatives comptez-vous mettre de l’avant pour améliorer la mobilité durable — que ce soit en matière de transport collectif, de pistes cyclables ou d’infrastructures pour les véhicules électriques ?

La mobilité durable à Baie-Comeau doit être analysée avec attention. Avant de développer pistes cyclables, transport collectif ou infrastructures pour véhicules électriques, il est essentiel que tous soient conscients des règles et de la réalité de ces modes de transport. Plusieurs circulent sans casque ou sans respecter la signalisation, ce qui comporte des risques. Mon approche sera de former et informer la population afin de prévenir les accidents. Ainsi, nous pourrons investir et améliorer la mobilité en garantissant la sécurité et le bien-être de tous les citoyens.

Si vous êtes élu, sera-t-il important pour vous d’investir des fonds municipaux dans la culture locale ? Et quels types de projets culturels aimeriez-vous soutenir ?

Si je suis élue, je veux aller à la rencontre des citoyens pour connaître leurs goûts et leurs besoins avant de soutenir des projets culturels. La musique, les arts et les événements culturels sont essentiels pour le bien-être et la cohésion sociale. Ils rassemblent, apportent du bonheur et améliorent la santé mentale. Je souhaite appuyer des initiatives qui reflètent les intérêts de la population et enrichissent la vie locale. Grâce à ma connaissance de la ville, je pourrai satisfaire les citoyens tout en respectant leur voix et leurs choix.

Plusieurs infrastructures, sportives comme culturelles, sont importantes sur le territoire de la ville de Baie-Comeau. Quels sont vos plans pour les entretenir, les moderniser ou optimiser leur utilisation ?

Je veux nettoyer et améliorer toutes les infrastructures sportives existantes, y compris les terrains de soccer, basket, football, tennis, volleyball et les bâtiments à glace, etc. En impliquant les jeunes prêts à s’investir bénévolement pour les personnaliser. Plusieurs jeunes m’ont dit être intéressés à la faire. Chaque espace doit permettre aux citoyens de se détendre, se défouler et pratiquer en sécurité. Le sport profite à tous: il favorise le bien-être, améliore le sommeil et soutient la réussite scolaire des jeunes. Avec des investissements à faible coût et du matériel récupérable, nous pouvons créer une ville sportive dynamique et inclusive pour tous.

Baie-Comeau est propriétaire de l’équipe de hockey le Drakkar. Selon vous, la Ville devrait-elle conserver cette propriété ou envisager un autre modèle de gestion ?

Le Drakkar est un symbole important de Baie-Comeau et fait partie de l’identité de notre ville depuis toujours. Il est essentiel de conserver l’équipe ici, car elle rassemble les citoyens et offre des activités intéressantes, notamment pour les jeunes qui aiment s’y retrouver. Assister à un match crée des moments de plaisir et de cohésion sociale pour tous. Si la population souhaite explorer d’autres modèles de gestion à l’avenir, cela peut être étudié, mais mon engagement est de maintenir le Drakkar comme équipe emblématique de Baie-Comeau.

