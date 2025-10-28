MRC de Manicouagan : les candidats en quelques questions

Le journal Le Manic a préparé un portrait des candidats à la préfecture de la MRC de Manicouagan afin d’aider les électeurs à faire leur choix le 2 novembre.

Deux candidats souhaitent être élus comme préfet de la MRC de Manicouagan : Gilles Babin et Guillaume Tremblay.

Ceux-ci devaient répondre aux cinq mêmes questions en respectant un maximum de 350 mots au total, ce qui équivaut à 70 mots par réponse. Les réponses des candidats ont été retranscrites et corrigées, notamment pour l’orthographe et le respect du nombre de mots.

Les portraits des deux candidats à la préfecture ont été disposés ci-dessous par ordre alphabétique de nom de famille.

Gilles Babin

Photo Karianne Nepton-Philippe

1. Quel est selon vous le rôle d’un bon préfet ? De quelle façon entendez-vous guider la MRC dans ses prises de décision et collaborer avec les maires des différentes municipalités et la communauté innue de Pessamit ?

Un bon préfet inspire la cohérence, la confiance et l’unité. Il guide par la conscience, l’écoute et la vision partagée.

J’entends collaborer avec les maires et la communauté innue de Pessamit selon une approche de gouvernance socio-économique Autorale, où chaque décision émane du dialogue, de la connaissance et du respect des territoires ainsi que de la co-création d’un futur durable et équitable pour tous.

2. La MRC de Manicouagan entame l’élaboration d’un « plan climat », en réponse à l’intensification des phénomènes comme l’érosion, les feux de forêt ou encore les vents violents. Quelle place accordez-vous à cet enjeu environnemental ? Et quelles actions devraient être entreprises par la MRC selon vous ?

L’enjeu climatique est central. Le plan climat doit unir science, savoirs traditionnels et innovation. J’encouragerai la création d’un laboratoire territorial de résilience climatique axé sur la forêt, les énergies renouvelables et la protection du littoral.

L’objectif : transformer les défis environnementaux en opportunités de transition écologique, économique et sociale pour une MRC exemplaire en adaptation durable.

3. Comment la MRC peut-elle améliorer la mobilité régionale (routes, transport collectif, transport aérien, pistes cyclables, etc.) ?

La mobilité doit devenir un levier de cohésion et d’innovation. Je favoriserai un réseau interconnecté intégrant transport collectif, électrification, navettes intermunicipales et desserte adaptée pour les besoins de proximité.

En collaboration avec tous les acteurs économiques et parties prenantes, nous soutiendrons le Pont, les connexions fluviales, le transport aérien régional et les corridors verts pour connecter les communautés rurales, urbaines et autochtones dans un esprit de solidarité et d’efficacité énergétique.

4. Que feriez-vous pour améliorer l’accès au logement et aux services de proximité dans la Manicouagan si vous êtes élus ?

Je proposerai un plan concerté pour stimuler l’habitat abordable, durable et communautaire. Cela inclura des incitatifs à la rénovation écoénergétique, des partenariats public-privé et la mutualisation des ressources entre municipalités.

Les services de proximité (santé, culture, éducation) seront renforcés grâce à la collaboration intersectorielle et au développement numérique pour revitaliser les villages et soutenir les familles.

5. Quels autres enjeux de la Manicouagan font partie de vos priorités ?

Mes priorités incluent l’autonomie alimentaire, la jeunesse, la culture et la souveraineté énergétique. Je veux faire de la Manicouagan un territoire-pilote de gouvernance consciente, où innovation, écologie et solidarité forment un tout cohérent et performant.

En favorisant la formation, l’économie circulaire ouverte, un développement cohérent et la recherche locale, la MRC deviendra un modèle de résilience et d’humanisme appliqué aux besoins des gens.

Guillaume Tremblay

Photo Karianne Nepton-Philippe

1. Quel est selon vous le rôle d’un bon préfet ? De quelle façon entendez-vous guider la MRC dans ses prises de décision et collaborer avec les maires des différentes municipalités et la communauté innue de Pessamit ?

Selon moi, la principale qualité d’un bon préfet réside dans sa capacité à rassembler par un dialogue continu favorisant une compréhension commune des enjeux.

Il doit assurer aux maires et conseils municipaux qu’ils peuvent compter sur un préfet attentif à leurs réalités, tout en maintenant une communication efficace avec les organismes, le milieu économique, la communauté innue de Pessamit et les instances politiques provinciales et fédérales.

2. La MRC de Manicouagan entame l’élaboration d’un « plan climat », en réponse à l’intensification des phénomènes comme l’érosion, les feux de forêt ou encore les vents violents. Quelle place accordez-vous à cet enjeu environnemental ? Et quelles actions devraient être entreprises par la MRC selon vous ?

Il est essentiel d’être mieux préparés aux phénomènes liés aux changements climatiques afin d’assurer la meilleure sécurité possible pour la population. Le plan actuel prévoit un important volet de consultation avec les utilisateurs et intervenants du territoire. Il faudra veiller à ce que ce plan soit réaliste, bien adapté aux besoins et clairement communiqué à l’ensemble de la population.

3. Comment la MRC peut-elle améliorer la mobilité régionale (routes, transport collectif, transport aérien, pistes cyclables, etc.) ?

Le transport aérien doit amener une réflexion visant des partenariats avec des transporteurs et des utilisateurs, comme par exemple, les écoles de pilotage.

Pour le transport collectif, elle devrait collaborer avec les municipalités afin de concevoir un plan viable et en définir le financement. Quant aux pistes cyclables, il est essentiel de s’harmoniser avec la corporation Véloroute des Baleines pour promouvoir le transport actif dans toutes les municipalités.

4. Que feriez-vous pour améliorer l’accès au logement et aux services de proximité dans la Manicouagan si vous êtes élus ?

Pour améliorer l’accès au logement, il faudra d’abord dresser un portrait des besoins de chaque municipalité et identifier des synergies pour faciliter l’accès tout en soutenant des projets porteurs.

Pour les services de proximité, il est essentiel d’assurer la disponibilité de main-d’œuvre, d’explorer l’immigration et de renforcer l’accès aux services publics, notamment en santé, éducation et petite enfance, afin de rendre la région plus attrayante.

5. Quels autres enjeux de la Manicouagan font partie de vos priorités ?

Le déclin démographique affecte le marché du travail, nos services et notre économie. Pour y remédier, nos besoins en matière d’immigration et les enjeux liés, comme le logement, doivent être reconnus.

Ce phénomène impacte notre qualité de vie et son coût. La Manicouagan doit exercer son leadership pour soutenir significativement des stratégies et plans d’action concertés et innovants pour y répondre efficacement.

À lire aussi :