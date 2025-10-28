Plus de 17 000 croisiéristes ont visité Baie-Comeau en 2025

Un total de 15 navires de croisière ont accosté au port de Baie-Comeau en 2025.

Quinze navires de croisière ont jeté l’ancre au port de Baie-Comeau en 2025, accueillant 10 996 passagers et 6 233 membres d’équipage, soit 17 229 visiteurs au total.

Il s’agit d’une année « remarquable en matière d’accueil des croisières internationales », selon Élizabeth Moreau, directrice Développement des affaires et croisières au Port de Baie-Comeau.

Un 16navire, le Pearl Mist, devait clore la saison le 26 octobre, mais son escale a été annulée en raison de conditions météorologiques défavorables près d’Halifax. 

Parmi les passagers, 3 451 ont pris part à des excursions organisées. Les lieux les plus visités ont été l’église Sainte-Amélie (1 944 visiteurs), le Village forestier de Franquelin (582), le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes (517) et le barrage Manic-2 (509).

D’autres visiteurs ont préféré explorer Baie-Comeau à leur rythme, visitant les commerces et profitant des attraits naturels et culturels.

« Cette affluence témoigne de l’attrait croissant de la destination auprès des croisiéristes et de la qualité de l’accueil offert par la communauté », souligne Mme Moreau, par voie de communiqué.

Cette dernière note que les retombées économiques et culturelles de la saison 2025 sont « significatives » et renforcent le rôle des croisières internationales dans le développement touristique de la Manicouagan.

Croisières Baie-Comeau et le Port de Baie-Comeau remercient d’ailleurs leurs employés, partenaires, commerçants et citoyens pour leur contribution au succès de cette saison. « Grâce à leur engagement, Baie-Comeau rayonne de plus en plus à l’international », indique-t-on.

L’avenir s’annonce tout aussi prometteur pour les croisières : la saison 2026 prévoit déjà 18 escales, avec de nouveaux navires et des expériences améliorées pour les visiteurs.

Selon Élizabeth Moreau, cette dynamique « permettra d’aller encore plus loin dans l’accueil et la mise en valeur de la belle et vibrante région de la Manicouagan ».

