Un bilan de campagne pour Michel Desbiens et une invitation à voter

Pour sa dernière semaine de campagne électorale, Michel Desbiens, candidat à la mairie de Baie-Comeau, mettra les bouchées doubles pour inviter les citoyens à voter le 2 novembre. Il dresse aussi un bilan positif des trois dernières semaines.

« Il reste une semaine, on ne lâche pas. Je continue à rencontrer les gens. […] On va travailler jusqu’à la dernière minute », lance M. Desbiens lors de sa quatrième et dernière conférence de presse le 27 octobre.

Ce dernier rappelle que ses priorités résident au niveau du développement économique, dans l’optimisation des bâtiments de la Ville, la construction de nouveaux logements et la réfection des rues.

Il est aussi important pour lui de bien gérer les choses afin de limiter l’augmentation du taux de taxation.

Michel Desbiens se concentre surtout, depuis le début de sa campagne, à intéresser les gens à la politique municipale.

« On essaie d’intéresser le plus de monde possible à la politique avec nos interventions et en prenant le temps de discuter avec les gens. C’est certain qu’il y a un gros travail à faire pour que les gens s’y intéressent à 100% », lance-t-il.

Notons que le taux de participation du vote par anticipation à Baie-Comeau est de 18%.