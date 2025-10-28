Un homme manque à l’appel à Godbout

Par Charlotte Paquet 11:57 AM - 28 octobre 2025
Temps de lecture :

Pascal Duguay est porté disparu depuis une dizaine de jours. Photo Facebook

La Sûreté du Québec mène présentement des recherches dans le secteur de Godbout afin de retrouver Pascal Duguay, qui manque à l’appel depuis plusieurs jours.

L’homme de 49 ans aurait été vu pour la dernière fois vers le 18 octobre sur le territoire de la petite municipalité. Les circonstances de sa disparition ne sont pas dévoilées pour le moment.

Un poste de commandement a été installé à Godbout, confirme le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec. Des recherches en hélicoptère sont menées et l’escouade canine est attendue en après-midi.

Toute information qui pourrait permettre de retracer le disparu est bienvenue.

Caméras de surveillance

Dans une publication partagée sur son compte Facebook en fin d’avant-midi mardi, la municipalité de Godbout rappelle aux citoyens l’importance de vérifier les images de leurs caméras de surveillance pour aider aux recherches.

« Chaque détail compte. Si vous remarquez quelque chose d’inhabituel ou possédez des images pouvant aider les enquêteurs, communiquez immédiatement avec les autorités. »

