CHRONIQUE LHJMQ | Une bonne dose de confiance pour le Drakkar

La séquence de défaites du Drakkar est enfin terminée!

Ça aura pris 12 revers d’affilée pour voir enfin Baie-Comeau effacer le zéro dans la colonne des victoires, le seul club sans gain après plus d’un mois dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Il faut remonter au Titan en 2019, un an après sa conquête de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial, pour voir une équipe connaître un si lent début de saison.

Dans le cas de l’équipe d’Acadie-Bathurst, le calvaire aura finalement duré 17 parties, une léthargie (0-12-2-3) qui lui aurait été fatale si la pandémie de COVID-19 n’avait pas forcé l’annulation des séries éliminatoires. Et ce malgré une bien meilleure deuxième moitié de saison (12-28-6-1).

Revenons au Drakkar. Les deux belles victoires du week-end dernier contre l’Océanic viennent d’enlever une tonne de pression sur les épaules des joueurs.

Il fallait voir leurs réactions, sans parler des partisans dans les gradins du Centre sportif Alcoa, pour voir que l’accumulation de défaites des dernières semaines pesait très lourd sur les épaules de tout le monde.

Six marqueurs différents, du bon boulot des unités spéciales, un gardien (Lucas Beckman) en pleine maîtrise de ses moyens, des Européens (Gleb Semenov et Jacopo De Luca) qui commencent, lentement, mais sûrement, à se dégêner… il y avait plusieurs belles nouvelles dans le doublé contre Rimouski.

Ce ne sera pas facile de faire les séries cette saison dans la LHJMQ et Baie-Comeau ne pouvait se permettre de s’enliser dans une plus longue séquence de défaites.

L’approche de la prochaine période des transactions ne sera pas évidente à vivre pour personne quand on sait que l’équipe sera bien plus en mode sacrifice qu’en mode acquisitions.

Le calendrier du Drakkar d’ici le début de l’année 2026 ne sera pas de tout repos avec huit duels contre Chicoutimi (4), Blainville-Boisbriand (2) et Shawinigan (2), trois puissances du circuit Cecchini.

Un mot en terminant pour parler du dossier le plus médiatisé des derniers jours dans le hockey junior québécois, le départ de Nathan Lecompte des Saguenéens de Chicoutimi en pleine saison.

La décision du jeune a été vivement critiquée au Saguenay, où on aurait tout intérêt à trouver des façons de garder nos meilleurs éléments — le défenseur Alex Huang a lui aussi annoncé son intention de quitter dans la NCAA, l’an prochain — plutôt que de perdre du temps à critiquer leur décision.

Je serais inquiet si j’étais un dirigeant des Saguenéens…

Étoile de la semaine à… la LHJMQ. Son match des meilleurs espoirs n’a pas été un succès de foule, mais il a touché la cible avec plus de 100 recruteurs présents.

Deux minutes de pénalité à… l’Armada! Blainville-Boisbriand a subi deux grosses défaites à Québec (3 à 2) et Chicoutimi (6 à 1), le week-end passé. Je n’ai vraiment pas été impressionné par la supposée meilleure équipe au Canada…