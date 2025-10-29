Des cégépiens organisent un débat pour les candidats à la mairie de Baie-Comeau

L’Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de Baie-Comeau donnera la chance aux trois candidats à la mairie de Baie-Comeau de s’exprimer sur des enjeux qui touchent les jeunes.

Mélanie Bernier Savard, Michel Desbiens et Katia Gauthier Miville croiseront le fer une deuxième fois durant cette campagne électorale. Ils sont invités à un débat organisé par des cégépiens le 31 octobre de 12 h 30 à 13 h 30 au centre de vie étudiante.

Toute la population peut y assister. « Venez entendre leurs idées, poser vos questions et vous faire une opinion éclairée », écrit le Cégep de Baie-Comeau.

Rappelons que la semaine dernière, les aspirants à la mairie ont débattu devant les auditeurs de la radio CHLC.

La dernière chance d’effectuer son devoir de citoyen sera le 2 novembre de 10 h à 20 h. Le vote par anticipation, qui se tenait le 26 octobre, a connu un bon taux de participation.