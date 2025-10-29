La série Anticosti commence mercredi soir

La première série de fiction tournée sur l’île d’Anticosti sera à l’antenne à partir de mercredi soir, avec la diffusion du premier épisode sur Séries Plus, à 21 h.

Mettant en vedette Rose-Marie Perreault et Olivier Gervais-Courchesne, Anticosti raconte l’histoire d’une femme qui revient sur son île natale pour la première fois en 7 ans, désireuse de connaitre ses véritables origines.

« Mais l’île est en crise, et cette communauté généralement tissée serrée s’entredéchire au sujet de la construction d’un nouveau complexe hôtelier de luxe qui menace l’écosystème de l’île », explique-t-on dans le synopsis.

La découverte d’une femme de l’île sans vie au pied d’une falaise déclenchera une enquête au cœur de ce thriller.

Les deux acteurs principaux sont entourés d’une impressionnante distribution, dont font partie notamment Hélène Florent, Anick Lemay, Sylvie Moreau, Rémi-Pierre Paquin et Kathia Rock.

Anticosti compte 6 épisodes qui seront diffusés le mercredi à 21 h, à Séries Plus.