Les citoyens de Baie-Comeau invités à manifester contre la loi 106 samedi

Par Johannie Gaudreault 9:53 AM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Des citoyens se sont rassemblés en grand nombre dimanche à Montréal pour manifester devant les bureaux de Radio-Canada qui recevait le ministre de la Santé, Christian Dubé, à Tout le monde en parle. Photo Uni-es pour la Santé

Un rassemblement citoyen est prévu le 1er novembre à 10 h devant le bureau du député caquiste Yves Montigny, à Baie-Comeau, pour dénoncer l’adoption sous bâillon de la loi 106 par le gouvernement du Québec.

L’événement se veut une action locale de solidarité avec la manifestation nationale organisée à Québec. Le rassemblement se déroulera sans organisation formelle ni prise de parole prévue.

Les participants sont invités à venir « avec leur pancarte » afin d’exprimer pacifiquement leur désaccord envers la réforme du système de santé.

Selon la publication annonçant l’événement, cette loi adoptée sans débat démocratique « menace l’accès aux soins, la qualité du système de santé et la confiance envers nos institutions ». Le mot d’ordre du rassemblement est : « Non au baîllon,non à la loi 106 et L2! »

Dans le message partagé sur les réseaux sociaux, le mouvement citoyen Uni-es pour la Santé affirme refuser « la gouvernance autoritaire de notre système de santé, la surcharge et la pression sur les médecins ainsi que l’affaiblissement de la démocratie et du dialogue social ».

Le mouvement exige une consultation publique réelle, de la transparence sur les impacts de la loi ainsi que le retrait du bâillon et le respect du débat citoyen.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des cégépiens organisent un débat pour les candidats à la mairie de Baie-Comeau

Loi 2 : une chirurgienne de Sept-Îles fait un parallèle avec les communautés autochtones

Un premier parc éolien sur la Côte-Nord et un premier projet énergétique national pour les Innus

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Aménagiste du territoire

MRC de Charlevoix-Est
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Des cégépiens organisent un débat pour les candidats à la mairie de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Loi 2 : une chirurgienne de Sept-Îles fait un parallèle avec les communautés autochtones

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer