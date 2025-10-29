Les citoyens de Baie-Comeau invités à manifester contre la loi 106 samedi

Un rassemblement citoyen est prévu le 1er novembre à 10 h devant le bureau du député caquiste Yves Montigny, à Baie-Comeau, pour dénoncer l’adoption sous bâillon de la loi 106 par le gouvernement du Québec.

L’événement se veut une action locale de solidarité avec la manifestation nationale organisée à Québec. Le rassemblement se déroulera sans organisation formelle ni prise de parole prévue.

Les participants sont invités à venir « avec leur pancarte » afin d’exprimer pacifiquement leur désaccord envers la réforme du système de santé.

Selon la publication annonçant l’événement, cette loi adoptée sans débat démocratique « menace l’accès aux soins, la qualité du système de santé et la confiance envers nos institutions ». Le mot d’ordre du rassemblement est : « Non au baîllon,non à la loi 106 et L2! »

Dans le message partagé sur les réseaux sociaux, le mouvement citoyen Uni-es pour la Santé affirme refuser « la gouvernance autoritaire de notre système de santé, la surcharge et la pression sur les médecins ainsi que l’affaiblissement de la démocratie et du dialogue social ».

Le mouvement exige une consultation publique réelle, de la transparence sur les impacts de la loi ainsi que le retrait du bâillon et le respect du débat citoyen.