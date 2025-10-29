« Les Québécois méritent mieux », réaffirme le député Montigny 

Par Emy-Jane Déry 9:39 PM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Yves Montigny, député de René-Lévesque.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Écorché par le Conseil des médecins de la Côte-Nord en raison de son appui à la Loi 2, le député de René-Lévesque réitère qu’il veut « travailler pour améliorer l’accès aux soins pour les citoyens ». « Les Québécois méritent mieux », a-t-il répondu mercredi, en fin de journée. 

Dans une lettre ouverte du président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord, Dr Youssef Ezahr, le député de René-Lévesque a été accusé de faire preuve de « méconnaissance » par rapport au système de santé de sa circonscription. 

Durant sa prise de parole, lors du débat sur le projet de loi 2, il a parlé d’attente importante pour les chirurgies, ce qui a mis le feu aux poudres aux médecins qui assurent que les blocs opératoires de Sept-Îles et Baie-Comeau figurent parmi les plus fonctionnels du Québec. 

« J’ai le plus grand respect pour toutes les personnes qui travaillent avec cœur et dévouement dans le réseau de la santé, encore plus pour celles et ceux qui le font en région, ici même sur la Côte-Nord », a précisé Yves Montigny, dans une déclaration transmise au Journal par courriel. 

Il trouve inacceptable que 1,5 millions de Québécois soient sans suivi médical. 

« Mon collègue Christian Dubé l’a bien dit. On agit maintenant, parce que les demi-mesures ont échoué et que les patients ne peuvent plus attendre », a indiqué M. Montigny. 

« Nous voulons réaliser cette grande réforme avec les médecins, dont je et nous reconnaissons pleinement le rôle et l’engagement. La loi spéciale n’était pas un premier choix, mais protéger l’accès aux soins devait passer avant tout», conclut-il. 

Loi 2 : des médecins de la Côte-Nord accusent le député Montigny de méconnaissance

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’industrie forestière invite Ottawa à lui verser une compensation sur les droits

Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord

Le gouvernement s’engage à ne pas fermer les postes de la SQ en région

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Aménagiste du territoire

MRC de Charlevoix-Est
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

L’industrie forestière invite Ottawa à lui verser une compensation sur les droits

Consulter la nouvelle

Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer