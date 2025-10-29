« Les Québécois méritent mieux », réaffirme le député Montigny 

Écorché par le Conseil des médecins de la Côte-Nord en raison de son appui à la Loi 2, le député de René-Lévesque réitère qu’il veut « travailler pour améliorer l’accès aux soins pour les citoyens ». « Les Québécois méritent mieux », a-t-il répondu mercredi, en fin de journée.

Dans une lettre ouverte du président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord, Dr Youssef Ezahr, le député de René-Lévesque a été accusé de faire preuve de « méconnaissance » par rapport au système de santé de sa circonscription.

Durant sa prise de parole, lors du débat sur le projet de loi 2, il a parlé d’attente importante pour les chirurgies, ce qui a mis le feu aux poudres aux médecins qui assurent que les blocs opératoires de Sept-Îles et Baie-Comeau figurent parmi les plus fonctionnels du Québec.

« J’ai le plus grand respect pour toutes les personnes qui travaillent avec cœur et dévouement dans le réseau de la santé, encore plus pour celles et ceux qui le font en région, ici même sur la Côte-Nord », a précisé Yves Montigny, dans une déclaration transmise au Journal par courriel.

Il trouve inacceptable que 1,5 millions de Québécois soient sans suivi médical.

« Mon collègue Christian Dubé l’a bien dit. On agit maintenant, parce que les demi-mesures ont échoué et que les patients ne peuvent plus attendre », a indiqué M. Montigny.

« Nous voulons réaliser cette grande réforme avec les médecins, dont je et nous reconnaissons pleinement le rôle et l’engagement. La loi spéciale n’était pas un premier choix, mais protéger l’accès aux soins devait passer avant tout», conclut-il.

