Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord

Par Emy-Jane Déry 4:06 PM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord.  Photo archives

Il y aurait actuellement une vingtaine de médecins qui envisagent de quitter la région, selon le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord. 

Des médecins auraient comme plan de quitter Côte-Nord. Le président du CMDP du CISSS Côte-Nord et chef du département Anesthésie-Réanimation affirme avoir déjà des « signaux très clairs en ce sens ».

Les professionnels souhaiteraient quitter pour « diverses raisons », indique-t-il, « mais la loi 2 agit comme un catalyseur majeur de ce découragement », a affirmé Youssef Ezahr au Journal

L’incertitude juridique provoquée par la loi 2, qui prévoit de lourdes pénalités pour ceux qui mèneraient des « actions » pouvant nuire à l’accès aux soins, pousserait les médecins à se faire discrets sur leurs démarches.

« Moi-même, j’ai reçu une offre d’un hôpital à Edmonton pour un poste identique au mien, avec des conditions d’emploi et des incitatifs très compétitifs. C’est dire à quel point nos médecins sont sollicités ailleurs et à quel point la stabilité régionale est fragile », a-t-il dit. 

Le CMDP craint les conséquences régionales de la Loi 2 du gouvernement de la CAQ. 

« Sur la Côte-Nord, chaque départ compte double : une seule démission peut provoquer un bris de service dans une petite équipe », a fait valoir Dr Ezahr. 

Le recrutement d’effectifs nord-côtiers serait déjà affecté par la situation. 

« En moins de 24 heures, nous avons vu des médecins spécialistes — notamment en médecine interne et en infectiologie — retirer leur candidature après avoir appris les implications de la loi 2. Ces postes auraient été essentiels pour renforcer notre offre de soins », a indiqué le président du Conseil. 

« La raison est simple : cette loi crée une instabilité profonde et décourage les projets à long terme dans les régions comme la nôtre. Quand M. Montigny se lève pour appuyer la loi 2, il oublie complètement les conséquences régionales : la perte de médecins, l’effritement du recrutement et, ultimement, le risque de priver nos citoyens de soins essentiels », a-t-il conclu. 

Loi 2 : des médecins de la Côte-Nord accusent le député Montigny de méconnaissance

