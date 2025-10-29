Un premier parc éolien sur la Côte-Nord et un premier projet énergétique national pour les Innus

Par Emy-Jane Déry 9:00 AM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Il y a 34 éoliennes pour le parc éolien Apuiat. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La mise en service commerciale du parc éolien Apuiat annoncé mercredi « ne constitue pas la fin du développement du projet, mais le début d’une grande histoire », a affirmé Marc Genest, le président du Parc éolien Apuiat S.E.C. 

Le projet de plus de 600 M$ est un projet de « grandes premières », font valoir les Innus et Boralex, dans un communiqué annonçant la mise en service commerciale officielle du projet dans lequel ils sont partenaires à 50-50.  

C’est un premier projet énergétique national porté par les Innus et un premier parc éolien pour la région de la Côte-Nord. Il est également le premier projet éolien d’envergure à être mis en service depuis 2018, dans la foulée des ambitions énergétiques renouvelées du Québec. Pour ses promoteurs, il est le « symbole de la relance éolienne au Québec ». 

« Ce projet est le fruit d’un travail collectif remarquable. Il démontre que les Premières Nations peuvent être initiateurs de grands projets structurants pour l’ensemble du Québec », indique M. Genest. « Apuiat est un modèle de gouvernance partagée, d’égal à égal, et de développement respectueux de nos communautés, qui ouvre la voie pour le développement énergétique futur sur le Nitassinan », poursuit-il. 

Les Innus toucheront 50 % des résultats nets générés sur les 30 prochaines années. De plus, 1 M$ en redevances annuelles seront partagés entre Uashat mak Mani-utenam et Port-Cartier.

« En tant que communauté hôte de cette infrastructure majeure, nous pouvons nous réjouir de la mise en service du Parc éolien Apuiat et des retombées positives qu’il promet pour notre communauté et notre région. Apuiat permettra la production d’une énergie verte et offrira des opportunités économiques importantes pour les décennies à venir », commente le chef de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan Shetush.

L’exploitation du parc de 200 MW situé sur le Nitassinan se traduit par 11 emplois locaux. Durant la construction, plus de 300 travailleurs ont été mobilisés.

Apuiat vendra son électricité produite à Hydro-Québec, dans le cadre d’un contrat d’achat d’une durée de 30 ans. Il permettra d’alimenter annuellement environ 150 000 habitants.

