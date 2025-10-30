De belles performances pour les judokas de Baie-Comeau

Les jeunes judokas du Club de judo de Baie-Comeau ont amorcé leur saison en force lors de la Coupe Louis-Page, tenue les 25 et 26 octobre à Jonquière. Cette première compétition officielle de l’année a permis aux athlètes de mesurer leurs progrès face à des adversaires venus de partout au Québec.

Dans la catégorie U-12, Benoît Guérin-Dubé et Jules Séguin ont chacun mis la main sur une médaille de bronze, tandis que Laurent Poulin s’est démarqué par son excellente opposition.

Chez les U-14, Zach Desbiens et Laurent Poulin ont profité de l’occasion pour acquérir une précieuse expérience, pendant que Jules Séguin a ajouté à sa performance une belle victoire individuelle.

Du côté des U-16, plusieurs en étaient à leur première année dans cette catégorie. Zoé Deschênes, Olivier Poulin et Vincent Trottier ont offert une belle résistance, alors que les vétérans de deuxième année ont récolté les fruits de leur persévérance.

Sara Soucy a décroché la médaille d’argent (2 victoires, 1 défaite), et Cadel Talbot a obtenu le bronze (3 victoires, 1 défaite). Tous deux ont également pris part aux combats U-18, où Cadel s’est illustré avec une victoire supplémentaire.

Dans cette même catégorie U-18, Charlotte Roberge-Poitras a remporté la médaille d’argent grâce à ses 3 victoires et 2 défaites, démontrant une belle constance.

Enfin, Machiel Talbot, engagé chez les U-21/Senior, a terminé 9e avec deux victoires et deux défaites, en plus de s’illustrer en Ne-Waza (combat au sol), où il a décroché la médaille de bronze.

Le Club de judo de Baie-Comeau invite maintenant la population à venir encourager ses athlètes lors de la finale régionale des Jeux du Québec, qui se tiendra les 22 et 23 novembre à l’école secondaire Serge-Bouchard.

“ Une belle occasion de découvrir ce sport d’adresse et de respect à côté de chez vous ”, conclut Louis Roberge, président du Club de judo de Baie-Comeau.