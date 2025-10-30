Halloween : pas de changement de date dans la Manicouagan, en Haute-Côte-Nord oui

Par Johannie Gaudreault 2:01 PM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

La mauvaise météo annoncée le 31 octobre entraîne des incertitudes sur la tenue des activités. Photo Pixabay

Les huit municipalités de la Manicouagan, de Ragueneau à Baie-Trinité, tiennent comme prévu leurs activités d’Halloween le 31 octobre comparativement à deux villages de la Haute-Côte-Nord qui ont changé leur plan en raison des conditions météorologiques annoncées.

À Tadoussac, la collecte de bonbons et l’activité à la caserne sont remises au 30 octobre de 18 h à 20 h tandis qu’aux Bergeronnes les festivités d’Halloween à la caserne sont reportées au 1er novembre entre 18 h et 20 h. 

Dans la Manicouagan, aucune municipalité n’a émis d’avis aux citoyens en ce sens. Toutes les festivités se tiendront comme prévu le jour même de l’Halloween.

À Chute-aux-Outardes, la température annoncée entraîne l’annulation du feu qui était planifié à l’extérieur. Les citoyens qui désirent donner des bonbons au centre communautaire jeunesse ont la possibilité de le faire.

À Pointe-Lebel, le comité des loisirs organisait déjà son activité d’Halloween le 1er novembre. Il y aura des jeux et des activités pour tous les âges. Couloir hanté, distribution de bonbons, concours de costume et musique seront au rendez-vous au 830, rue Granier.

Franquelin et Godbout s’unissent pour donner des bonbons aux enfants du primaire directement dans l’autobus le 31 octobre.

Dans les autres municipalités, aucune activité spéciale n’a été annoncée sur les réseaux sociaux.

