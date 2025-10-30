Le Drakkar et le Cégep de Baie-Comeau s’associent 

Par Karianne Nepton-Philippe 8:38 AM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

Une nouvelle collaboration est annoncée entre le programme de Technique d'éducation à l'enfance du Cégep de Baie-Comeau et le Drakkar de Baie-Comeau. Photo Facebook

Les étudiants du programme Technique d’éducation à l’enfance au Cégep de Baie-Comeau s’associent au Drakkar, au profit de leur projet humanitaire du Bénin. 

Les étudiants du programme superviseront les activités de jeux gonflables lors des parties du Drakkar à Baie-Comeau. 

Lors de quatre parties de l’équipe baie-comoise, une aire de jeux gonflables sera installée au dojo du Centre sportif Alcoa. L’activité se déroulera les dimanches 2 novembre, 11 et 25 janvier ainsi que le 22 février. 

L’accès à l’aire de jeux est gratuit, mais des contributions volontaires seront accueillies pour soutenir la mission humanitaire au Bénin des étudiants du programme, prévue en mai 2026.

