Le Drakkar et le Cégep de Baie-Comeau s’associent 

Les étudiants du programme Technique d’éducation à l’enfance au Cégep de Baie-Comeau s’associent au Drakkar, au profit de leur projet humanitaire du Bénin.

Les étudiants du programme superviseront les activités de jeux gonflables lors des parties du Drakkar à Baie-Comeau.

Lors de quatre parties de l’équipe baie-comoise, une aire de jeux gonflables sera installée au dojo du Centre sportif Alcoa. L’activité se déroulera les dimanches 2 novembre, 11 et 25 janvier ainsi que le 22 février.

L’accès à l’aire de jeux est gratuit, mais des contributions volontaires seront accueillies pour soutenir la mission humanitaire au Bénin des étudiants du programme, prévue en mai 2026.