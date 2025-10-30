Mairie de Ragueneau : Steve Berthiaume fait son bilan de campagne 

Il ne reste que quelques jours avec le jour du scrutin et le candidat à la mairie de Ragueneau, Steve Berthiaume, se dit satisfait de ses rencontres et ses discussions avec les citoyens de la municipalité durant sa campagne.

« Le porte-à-porte s’est bien passé, j’ai eu du plaisir à rencontrer les gens », lance-t-il d’entrée de jeu.

« Les gens sont contents quand ils me voient, car ils connaissent mon nom et voient mon visage, mais on ne se connait pas personnellement. Les gens me posent beaucoup de questions sur les enjeux de la municipalité », enchaine-t-il.

Le candidat a eu l’occasion de discuter avec les citoyens de sa vision de l’agriculture, du développement, des projets pour le quai de Ragueneau, mais aussi expliquer la politique municipale.

« J’ai parlé de finances publiques, d’infrastructures, de développement économique pendant ma campagne. J’ai aussi parlé de politique municipale et de la possibilité pour les citoyens d’avoir accès à l’information qu’on peut leur fournir », indique-t-il.

M. Berthiaume précise que s’il est élu, il sera présent aux séances municipales pour « répondre aux questions des citoyens sur les enjeux de la municipalité ».

Il souhaite aider les gens à comprendre les processus des différents projets et demandes de la Municipalité.

Il invite aussi les citoyens qui n’ont pas voté par anticipation à se rendre aux urnes le 2 novembre.