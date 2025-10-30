Mairie de Ragueneau : Steve Berthiaume fait son bilan de campagne 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:50 PM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

Steve Berthiaume est candidat à la mairie de Ragueneau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Il ne reste que quelques jours avec le jour du scrutin et le candidat à la mairie de Ragueneau, Steve Berthiaume, se dit satisfait de ses rencontres et ses discussions avec les citoyens de la municipalité durant sa campagne. 

« Le porte-à-porte s’est bien passé, j’ai eu du plaisir à rencontrer les gens », lance-t-il d’entrée de jeu. 

« Les gens sont contents quand ils me voient, car ils connaissent mon nom et voient mon visage, mais on ne se connait pas personnellement. Les gens me posent beaucoup de questions sur les enjeux de la municipalité », enchaine-t-il. 

Le candidat a eu l’occasion de discuter avec les citoyens de sa vision de l’agriculture, du développement, des projets pour le quai de Ragueneau, mais aussi expliquer la politique municipale. 

« J’ai parlé de finances publiques, d’infrastructures, de développement économique pendant ma campagne. J’ai aussi parlé de politique municipale et de la possibilité pour les citoyens d’avoir accès à l’information qu’on peut leur fournir », indique-t-il. 

M. Berthiaume précise que s’il est élu, il sera présent aux séances municipales pour « répondre aux questions des citoyens sur les enjeux de la municipalité ». 

Il souhaite aider les gens à comprendre les processus des différents projets et demandes de la Municipalité. 

Il invite aussi les citoyens qui n’ont pas voté par anticipation à se rendre aux urnes le 2 novembre. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

De belles performances pour les judokas de Baie-Comeau

Halloween : pas de changement de date dans la Manicouagan, en Haute-Côte-Nord oui

Baie-Comeau | Brigadier scolaire et fier de l’être !

Emplois vedettes

Aménagiste du territoire

MRC de Charlevoix-Est
Charlevoix
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

De belles performances pour les judokas de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité

Halloween : pas de changement de date dans la Manicouagan, en Haute-Côte-Nord oui

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer