« Qui prendra ma place si je quitte ? », demande une dermatologue de Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 9:57 AM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

Des affiches ont été installées à l'entrée de l'urgence de l'Hôpital de Sept-Îles, le 30 octobre 2025. Photo Emy-Jane Déry

Une dermatologue de Sept-Îles aurait installé des affiches devant des entrées de l’Hôpital de Sept-Îles, jeudi matin. 

« Qui prendra ma place si je quitte ? », peut-on y lire. 

Les affiches rose flamboyant ornent l’entrée de l’urgence et celle de la clinique externe sur l’avenue Franquelin. Elles sont signées par une dermatologue du CISSS de la Côte-Nord. 

« 10 ans de formation universitaire, 10 dermatologues gradués par année au Québec, multiples défis associés à la pratique médicale ne régions éloignées », est-il indiqué sur certaines des pancartes. 

Les affiches sont visibles à l’entrée de l’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles. Photo Emy-Jane Déry

Cette manifestation survient dans le contexte de grogne des médecins au Québec, suite à l’adoption sous bâillon de la Loi 2, visant à leur imposer un nouveau mode de rémunération. La loi qu’ils jugent pour la plupart trop restrictive leur interdit également de mener des « actions » pouvant nuire à l’accès aux soins, sous peine de lourdes pénalités. 

« Un minimum de respect pour de vraies négociations », y écrit également la dermatologue. 

Des affiches sont également installées à une autre entrée de l’Hôpital de Sept-Îles, sur l’avenue Franquelin. Photo Emy-Jane Déry

Il y aurait actuellement une vingtaine de médecins qui envisagent de quitter la région, selon le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord.

Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord

Loi 2 : une chirurgienne de Sept-Îles fait un parallèle avec les communautés autochtones

