« Qui prendra ma place si je quitte ? », demande une dermatologue de Sept-Îles

Une dermatologue de Sept-Îles aurait installé des affiches devant des entrées de l’Hôpital de Sept-Îles, jeudi matin.
« Qui prendra ma place si je quitte ? », peut-on y lire.
Les affiches rose flamboyant ornent l’entrée de l’urgence et celle de la clinique externe sur l’avenue Franquelin. Elles sont signées par une dermatologue du CISSS de la Côte-Nord.
« 10 ans de formation universitaire, 10 dermatologues gradués par année au Québec, multiples défis associés à la pratique médicale ne régions éloignées », est-il indiqué sur certaines des pancartes.
Cette manifestation survient dans le contexte de grogne des médecins au Québec, suite à l’adoption sous bâillon de la Loi 2, visant à leur imposer un nouveau mode de rémunération. La loi qu’ils jugent pour la plupart trop restrictive leur interdit également de mener des « actions » pouvant nuire à l’accès aux soins, sous peine de lourdes pénalités.
« Un minimum de respect pour de vraies négociations », y écrit également la dermatologue.
Il y aurait actuellement une vingtaine de médecins qui envisagent de quitter la région, selon le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord.
Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord
Loi 2 : une chirurgienne de Sept-Îles fait un parallèle avec les communautés autochtones